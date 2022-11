Gracias (Semana del 4 al 11 de noviembre)

Buenas tardes, os escribo hoy, ya que es último día de jornada de Liga antes del parón por el Mundial.

Quería contaros que el 19 de este mes, es mi cumpleaños y que cumplo 35 años, y el otro día hablando con mi marido caí en la cuenta de que es mi 20 aniversario escuchándoos. Os encontré cuando me puse a trabajar, con 15 años. Como donde trabajaba no había televisión para ver el fútbol, me tuve que ir a la radio para estar enterada de las jornadas, y ahí os encontré.

Desde el minuto uno me di cuenta de que no hacías una radio sosa y aburrida, que era mi percepción de este medio, y me enganché a escucharos. A día de hoy, gracias a la tecnología os escucho en podcast mientras trabajo, me veo los partidos el fin de semana y luego os escucho de lunes a viernes, y me hacéis el trabajo mucho más llevadero.

Creo que no sois conscientes del bien que nos hacéis a los oyentes, habéis estado conmigo durante Eurocopas y Mundiales, y muchas Ligas, en mi embarazo, en mi parto, en vacaciones y me acompañasteis durante mi dura depresión. Y ahora no escucho ni veo otra cosa que no sea deporte, porque lo que hay alrededor da pena y miedo.

Pepe, eres lo mejor que ha habido en la radio, toda palabra para ti se queda corta.

Paco, gracias a ti me enamoré de la radio, eres auténtico. Lama, eres insufriblemente madridista, pero estoy al 100% contigo cuando te subes al barco de la selección.

Oli, eres LA VOZ de la radio y la dulzura personificada.

Y todos los narradores, hacéis que vivamos cada partido sea del equipo que sea.

Juanma, me hiciste llorar en la final de Masterchef, fue como ganar ese partido imposible con remontada incluida, eres un campeón.

Pedro, yo también soy de VAR NO, y me sumo a tus cabreos.

Las chicas de Tiempo de Juego: Helena, Andrea, Gemma, vosotras si sois ejemplo de lucha femenina, las más profesionales en un mundo de hombres.

Poli, el bipolar, no dejo de reír contigo.

Cañete, Albelda, antes os veía jugar y ahora oigo vuestras reflexiones.

Sois muchos, muchísimos como para nombraros a todos

Pero quiero acordarme especialmente de Rubén Martín, te escucho desde que empezaste, Villarreal, Sevilla y mi Atleti, todas mis amigas babeaban por actores y cantantes y para mí, mi ídolo eras tú, fuiste mi amor platónico de juventud.

Mi intención con este mail no es que lo leáis en directo, que si lo hacéis me iba a hacer mucha ilusión, es sólo que supierais el cariño tan grande que os tengo, que hacéis que cada uno de nosotros nos sintamos miembros de vuestra familia. Solo me queda decir gracias, gracias, gracias. Os quiero.

Laura.