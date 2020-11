Gracias (Semana del 21 al 28 de noviembre)

Estimados Paco González, Pepe Domingo y equipo:

Soy un profesor jubilado (hace poco) y oyente asiduo (más bien, adicto) de COPE, y les quería escribir unas líneas desde hace tiempo (incluso antes de que le otorgaran el último premio) para felicitarles por su labor (y la concesión del premio Ondas), felicitación extensiva a todo su equipo y, como ustedes dicen, a los oyentes. Es un premio supermerecido: yo soy uno de los muchos que escuchábamos Tiempo de Juego los sábados y domingos de marzo, abril, mayo...y aunque no había fútbol, lo pasábamos 'pipa', aprendimos, nos informamos, reímos con todos los momentos de alegría y bromas (las imitaciones de García, de Echenique, de Florentino, de Lama...; las intervenciones de Poli Rincón o de Tomás Guasch... o la participación de personajes como la tal Georgina o la de los aspirantes a encontrar un ligue o pareja donde se apuntaba siempre el inefable Antonio Ruiz.) y sobre todo, lloramos y nos emocionamos con las entrevistas y los testimonios de médicos, enfermeras, sacerdotes, familiares de enfermos graves y de víctimas, y de los propios enfermos o recuperados (Alfonso Reyes, el propio Pepe Domingo, etc.)

En fín, fueron horas y horas de radio (cuando podía salir a pasear, a andar o a correr, llevaba la radio conmigo conectada a COPE) en las que escuchaba y me unía a tanta gente de todas las partes del mundo: los que querían viajar de regreso a España y no podían, los corresponsales que nos informaban de la situación de la pandemia en las grandes capitales, incluso los que vivían en islas perdidas del océano Índico o Pacífico o habitantes de Nueva Zelanda (Paco les vacilaba a algunos de ellos), casi siempre gente anónima, que nunca sale en los periódicos, desde los voluntarios y personas que han prestado ayuda en esta gran ola de la solidaridad, hasta gente famosa; desde científicos y gente importante hasta gente humilde de todas las profesiones (cocineros, taxistas, limpiadores, transportistas, enterradores o uno que se encargaba de embalsamar cuerpos, etc.).

Bueno, pues muchas gracias por compartir con los oyentes tantas experiencias humanas. Yo no eché de menos el fútbol esos días, me sumergí y me impregné de ese HUMANISMO que se respiraba escuchando Tiempo de Juego.

Antes de despedirme (y perdón por extenderme) quería hacer una petición, quizás difícil de asumir o atender, y hacerla extensiva a Pepe Domingo, al que le tengo mucho cariño y le escuchaba ya en la SER. Intenten entre todos que desaparezca de sus programas la publicidad de las casas de apuestas. Sé que es complejo puesto que se trata de empresas que aportan mucho dinero, pero igual que desapareció la publicidad de marcas de tabaco y alcohol (bueno, ahí sigue la del ron), deberían considerar lo pernicioso que resulta para los jóvenes y no tan jóvenes el anuncio de las formas de hacer apuestas deportivas (lo siento por el gran Maldini)...

Perdón, me he extendido, es que nunca me había dirigido a los medios de comunicación (nunca había tenido tanto tiempo libre como ahora), pero creía que era de justicia expresar mi agradecimiento a Paco González y a todo su equipo de periodistas que nos entretienen y acompañan.

Un saludo de parte de un profesor que valora a quien sabe transmitir valores a través de la radio como Paco, Pepe, Manolo y muchos más y que también sufre con su Atleti...

P.D.: Podríais publicar un libro con los fragmentos y momentos destacados de esas horas de radio de aquellos días imborrables, un libro que rezumaría HUMANISMO por todos sus costados

Firmado, Fernando Medina.

Estimado director quisiera felicitarles por el premio Ondas que les han concedido por el tratamiento que tuvieron ustedes durante el confinamiento.

Un abrazo enorme.

José Ignacio Yerro