Gracias (Semana del 28 de mayo al 4 de junio)

Estimado Paco (si me permites):

Soy un oyente que ha pasado por todas las emisoras: COPE, luego Onda Cero y la Ser (entre medias EsRadio), pero reconozco que aunque me gustaba De la Morena nunca he escuchado un mejor programa deportivo que el tuyo. Ahora, en esta pandemia, te has currado un programa no deportivo (algo que no es fácil) mucho mejor que el que hacen muchos comunicadores. Da gusto escuchar la radio los fines de semana por lo bien que lo haces. Gracias por tu programa. Aquí da igual la ideología, haces un programa cojonundo y hay que reconocerlo. Lo que me hace gracia es cuando entrevistas a alguien y dices soy un poco tarugo cuando das clase en el master de COPE. Eres un crack.

Un saludo.

Jose Pérez