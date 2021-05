Este correo no va de fútbol, ni siquiera me gusta, pero quisiera agradecer a Pepe Domingo Castaño, las horas que me entretuvo allí por el comienzo de los años 70 con su música en no sé que programa, mientras yo estaba hospitalizado. Me acuerdo de una canción que le debía gustar mucho porque la escuchábamos cada día: Mamy Bleu de Pop Tops. Puede que le arranque una sonrisa con estas letras, con las que quiero pagar una deuda.

Un fuerte abrazo.