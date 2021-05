Gracias (Semana del 7 al 14 de mayo)

Ante todo, buenas noches.

Me pongo en contacto con vosotros para que por favor hagáis llegar a Don Manuel Oliveros mis más afectuosos agradecimientos.

Hoy en la conexión de la tarde más o menos hacia las 15 horas venía escuchando vuestra emisora y he escuchado a Manuel Oliveros un comentario que me ha hecho parar la furgoneta en una estación de servicio, bajarme mirar al cielo y pensar en voz alta que hay gente maravillosa y en este caso me refiero a Manolo Oliveros.

Vaya por delante que soy un madridista acérrimo que como decía mi padre, hasta los pies te huelen a merengue, quizás por ello todo lo que suena a Barcelona FC me queda digamos ‘agrio futbolísticamente hablando’.

Pero Don Manuel me ha derribado... Sus palabras acordándose que hoy hace 10 años que, en Murcia, y más concretamente en Lorca, ocurrió un nefasto terremoto el cual segó de un tajo la vida de personas y que a día de hoy hay vecinos que no tienen casa porque siguen viviendo en barracones me ha llegado al alma.

Don Manuel Oliveros esta noche es su retransmisión del partido cuente con mi aplauso a cada gol que salga de su garganta, aunque sea del Barça, cuente con mi afecto de por vida, cuente con mi admiración personal.

Un abrazo de un oyente que se siente orgulloso de saber que en este mundo hay personas como usted, si me permites tutearte......GRACIAS MANOLO.