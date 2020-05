Gracias (Semana del 21 al 28 de mayo)

Buenas tardes equipazo. Soy Manuel, un jerezano afincado en Barcelona desde hace tres años, y oyente vuestro desde los 13 años, ahora tengo 37. Por cierto, descubrí la radio por evitar oír los ronquidos de mi padre, jajaja.

Os escribo porque quería compartir con vosotros lo más importante que me ha pasado en la vida, el nacimiento de mi primer hijo, Manuel, que no tendría nada que ver con vosotros si no es porque nació el domingo día 24 a las tres. En los momentos anteriores, mientras preparaban a la mamá para la cesárea y durante el proceso, solo podía pensar que iba a nacer a la hora del "Hola, hola" de Don Pepe Domingo Castaño y me hizo tanta ilusión que después de las primeras emociones lo primero que dije fue, mira que hora más futbolera de nacer, domingo tres de la tarde.

Como he dicho antes lleváis casi una vida acompañándome en muchos momentos, trabajo, enfermedades, ocio y por supuesto fútbol, pero jamás pensé que en este momento fuerais mi principal pensamiento después de, evidentemente, mi mujer y mi hijo. Creo que eso solo se puede explicar porque indirectamente os habéis convertido en parte de mi familia y por eso quiero daros las gracias de corazón. Seguid así, sois los mejores.

Estoy deseando que comience el fútbol para ponerme la televisión delante y la radio de fondo, como siempre, pero esta vez con un precioso acompañante y un nuevo oyente. Espero no haceros perder el tiempo con los sentimientos a flor de piel de un padre enamorado.

GRACIAS.

Un abrazo.

Hola.

Me llamo Joaquín. Hoy he oído el hundimiento del Titanic y he llorado, pero de agradecimiento al recordar...

La semana del 15 al 22 estuve con una fiebre que iba y venía, me quedé sin gusto ni olfato y sabía que en cualquier momento me podía ir al hospital. Mi mujer estaba en otro cuarto con fiebre y uno de mis hijos tosiendo. Agarre la radio, como siempre por las tardes-noches, para tranquilizarme y os juro que del atontamiento intentaba rezar el Padrenuestro en la cama y no me salía (me lo sé, no quedan dudas).

No había problemas respiratorios por lo que ir al hospital en esas fechas era imposible, así que cogí la radio y os juro que cada tarde-noche de esa semana me ayudasteis como nunca a tranquilizarme, poder estar atento a mi familia y hacerme a olvidar...

Gracias a Dios todo ha ido bien. Entre nubes, El Tertulión del 15 y una Vuelta ciclista a tu casa… Hoy he vuelto a llorar de agradecimiento con el hundimiento del Titanic

Un millón de gracias Deportes COPE!!!