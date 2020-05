Gracias (Semana del 14 al 21 de mayo)

Estimados amigos:

Muchas gracias por vuestra felicitación a mi hijo en el día de hoy por su cumpleaños. Hevia ha sido muy pero que muy amable y atento. Es un autentico crack. Sabía que erais unos fenómenos y grandes profesionales, pero lo del día de hoy sobrepasa todos los parámetros habidos y por haber.

Nos ha hecho mucha ilusión vuestra felicitación, tanto a su madre como a mi, y naturalmente a mi hijo porque no se lo esperaba. Insisto muchas, muchas gracias por haberlo hecho.

Un abrazo y seguir siendo así. (los primeros de la radio)

Alfredo Rodriguez Luengo

Buenas tardes, amigos de Tiempo de Juego:

Os escribo emocionado porque al fin hoy vuelvo a escuchar la radio. Cuando comenzó el Estado de Alarma tuve que dejar de escuchar la radio. Para mí siempre habéis sido unos compañeros de viaje. La radio ha sido siempre una forma de evasión. Con la radio me he reído, me he divertido y he aprendido muchísimo. Escuchando la radio he superado las peores crisis emocionales que he pasado. Pero, como os digo, os dejé de escuchar, porque durante el confinamiento no encontraba esa evasión que necesitaba en un tiempo en el que el miedo al maldito virus me paralizaba.

Vosotros hacíais vuestro trabajo y me consta que lo habéis hecho de manera impecable y con un rigor, buen ánimo y dando esperanza allá donde estabais. Hoy, vuelvo a escuchar la radio y, comienzo con vosotros, escuchando las voces de los primeros recuerdos de radio que tengo, allá cuando tenía 5 años.

¡Gracias por todo este tiempo juntos!

¡Un abrazo grande para todos!

¡Gracias!

Muy buenas tardes desde Las Palmas de Gran Canaria. Felicitarles por el programa, estoy enganchada. Y comparto con ustedes la gran alegría de escuchar a Pepe Domingo Castaño ya recuperado y al pie del cañón. Menudo curro el de ustedes para realizar un programa con una calidad de contenidos maravillosa. Es increíble el barrido, vamos que nadie puede aburrirse.

Enhorabuena.

Os voy a contar lo jodidamente buenos que sois.

Mi ejemplo no vale, os oigo desde que tengo uso de razón así que lo fácil es la costumbre. Mi mujer es argentina. Vino en 2008 a España y empezó a oíros por mi, por imposición casi. Tras 12 años en España la estampa es esta: 18:30 de la tarde, voy a la cocina a por agua. Ella hace compota de manzana y yo toco la guitarra. Ella tiene puesto a Manolo Lama narrando al Bayern y le importa una mierda el fútbol porque sois así de buenos, me dice. Estos programas que habéis hecho en estas semanas son la RADIO que algún día contaré a nuestros nietos.

Gracias.

Qué grande el programa, como entretenéis, Os propongo, si es posible, que cuando vuelva LaLiga con los horarios habituales de los partidos podáis compaginar Tiempo de Juego deporte y Tiempo de Juego entretenimiento y diversion como habéis hecho durante esos 2 meses.

Gracias por todo!!!!