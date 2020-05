Gracias (Semana del 7 al 14 de mayo)

CARTA AL EQUIPO DE DEPORTES DE CADENA COPE

Saludos, querida familia de Deportes COPE. No se me ocurre un término más certero y verdadero para referirme a vosotros que familia. Y esto es un humilde agradecimiento por escrito, desde un profesional sanitario hacia vosotros. Hoy mi aplauso os lo dedico.

Creo que soy incapaz de describir el terror, la frustración y el cansancio de estos meses en la lucha contra la pandemia. Cuando te enfrentas a algo que nunca imaginaste, en las condiciones además en que lo hemos hecho, el resultado es llegar a casa más de una vez en un mar de lágrimas.

Y aquí entráis vosotros. Yo soy de Canarias (ya me conocisteis por aquella noticia de la infausta nota en mi puerta…) y estoy aquí solo. Pero es un decir. Nada más entrar por la puerta y tomar las medidas de higiene oportunas, el siguiente paso era sentarme en el sofá, buscar los podcast de Tiempo de Juego o El Partidazo de COPE, cerrar los ojos... y simplemente disfrutar.

Oír como Paco González, Juanma Castaño, Joseba Larrañaga o Corrochano han conseguido hilar con maestría tantas horas de radio de calidad con ausencia absoluta de deporte es, como mínimo, admirable y digno de reconocimiento. Y no solo eso. Quiero recalcar la cercanía y el aspecto humano de todos ellos y sus tertulianos. Cómo conseguían que a pesar de lo que estaba pasando en las urgencias de mi hospital, me sintiese, al menos por un momento, desligado de todo ello y completamente en conexión con sus historias, risas, polémicas... Quiero decir que incluso, uno de los momentos más emocionantes para mí en todo este tiempo, a la altura incluso de los pacientes salvados, fue oir a Pepe Domingo en aquella entrevista con Paco en la que se le cortaba la voz de la emoción.

Gracias de verdad por trabajar en estas condiciones. Por dejar al margen vuestros problemas para ayudarnos a olvidar los nuestros. Por comprometeros con vuestra audiencia y ofrecerle contenido de calidad. Y por conseguir que un sencillo trabajador de la sanidad encuentre el calor del hogar en vuestras voces cuando más lo necesita.

Siempre a vuestra disposición Jesús.

Buenas tardes y muchos saludos a todos. Os sigo y todos sois geniales. Equipo inigualable.

Paco, tu habrás elegido esta profesión de comentarista o comunicador de deportes para toda tu vida laboral por la pasión y el conocimiento que tienes y, probablemente, pensarías jubilarte en esto. Olvídate!!!

Paco, el coronavirus ha pasado por tu vida laboral y ha descubierto un comunicador nuevo y extraordinario que diría el gran Guasch. Paco, llevamos tus seguidores de TJ, en casita sábado tarde y domingo tarde, desde marzo escuchándote en un magazine radiofónico, ¡qué te has inventado!, con todos tus colaboradores flípalo! que son especialistas y muy buenos en los distintos deportes. Bueno, pues ellos y ellas que son magníficos (otra vez el gran Guasch) te siguen como una estela y se meten en el papel que les vas dando y que ellos no saben por dónde les vas a salir o les vas a preguntar. Me encanta cuando lanzas algo y Maldini dice pues no sé... porque igual hablas de sueños, de pelis, de series, de colegios mayores, de Georgina y de mi favorita, la señora del país vasco del primer o segundo día con más de 100 años, que decía jo-der con una gracia y desparpajo que me moría de risa. Sinceramente, creo que lo que haces, es un maratón radiofónico sin precedentes. Tus entrevistas a quién sea, ojo! que estás trayendo personajes que hay que saber preguntarles que son especialistas en materias en las que tú eres neófito y lo bordas. Ahora el de Farmaindustria ha puesto la guinda al pastel, ha dicho textual: "gracias por invitarme a su programa de rigor y entretenimiento".

Paco, este experimento sin esperarlo ha sido un éxito por tu parte. Las entrevistas son variadísimas y el trato tuyo personal con los entrevistados cercano y exquisito. Seguiría horas, pero después del bote sinfónico. Vamos al lío.

Sugerencia:

Yo soy fósfora del líder vaya por delante y creo que todas las comparaciones son odiosas y no vienen a cuento. Creo que serías el mejor sucesor de Herrera en cuanto se jubile. Eso sí con el coaching mental de María la que te está hablando, que te daría por supuesto, tendrías que hacer 5 días por la mañana y 2 días por la tarde ya para deportes. Tú puedes con eso y más y nos volveríamos locos.

Habría que buscar el símil de fósforo, para ti y el símil de líder por supuesto también para ti y esto lo cuadrarían pero muy bien Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño y algún matiz pondría Poli.

Paco, te doy, os doy, mil gracias por hacerme tan feliz. Muchos besos para todos.

Buenas tardes-noches, para mandarle una gran felicitación a Paco Gonzalez y a su equipo por el gran programa que hace todos los fines de semanas. Es único y grande.

Felicidades de un onubense.

Mi nombre es Fernando Abrio