Buenas tardes,

Me da mucha vergüenza escribir esto porque me da la sensación de que cada vez que hablo de este tema la gente siente pena por mí. Y ese es el sentimiento que más odio. Así que cuando la leáis, si la leéis, evitad ese sentimiento por favor. Porque lo que quiero transmitir de verdad con esto es haceros ver lo importantes que sois en las vidas de muchos de nosotros y lo que nos ayudais en nuestro día a día.

Para mí sois mi familia y así os defino a mi gente. Tengo 32 años y llevo escuchándoos desde que tenía 12, cuando el Real Murcia subió a 2ª División y mi padre y yo nos hicimos socios. En los 40 minutos de trayecto tanto de ida como de vuelta mi padre os ponía en la radio del coche. Y ahí empezó todo. Porque cuando bajábamos del coche, yo ya estaba enganchado a vosotros y seguía poniendo mi radio a pilas para seguir escuchando. Dejé de ver fútbol en la tele y si lo veía era con vosotros. Siempre conmigo cada vez que estábais en antena. A día de hoy, sé tanto de vosotros que podríais ponerme una orden de alejamiento y cualquier juez la aceptaría jaja.

Cuando tenía 17 años mi padre murió de un infarto dejando a mi hermano con 14 y mi hermana con 4 años. Lo más duro de mi vida. O eso creía yo. ¿Y sabéis quién estaba conmigo al fin de semana siguiente de morir mi padre? Vosotros. Sacándome las pocas sonrisas que a alguien tan alegre como yo le quedaban. Y así siempre. Cuando vivía en un piso de estudiantes, mis amigos decían que pasaba de ellos porque llevaba siempre los cascos puestos. Ahora mi novia dice que paso de ella porque voy siempre con los Airpods de marca blanca (que me perdone Alcalá) puestos. Siempre vais conmigo. En podcast o en directo.

Hace unos años tuve el placer de visitaros en el estudio y hacerme unas fotos con Paco y Pepe, ídolos para mí. ¡Incluso abrí un sobre de Panini en directo! ¡No sabéis lo nervioso que estaba porque Pepe me hablaba a mí!

Pues bien, hace algo más de un año mi hermano no pudo más y se suicidó. Ahora sí que ha llegado lo más duro de mi vida. El bache del que no sabía si iba a poder o saber salir. Pero, ¿sabéis quién estaba el fin de semana siguiente de morir mi hermano conmigo? Sí, de nuevo vosotros sacándome otra sonrisa de esas forzadas, que piensas hacia adentro que haces hasta mal por reirte en una situación como la que estás pasando.

Y llega el día de hoy. Si tengo el libro de carrusel deportivo y hasta el disco que hizo Gallego, ¡cómo no iba a tener el libro de LA LEYENDA!

Mi madre me lo regaló por San José y Pepe ya había pasado por Murcia para firmarlo... Así que os escribí para intentar ir a la radio y que me lo firmase allí. Todo el mundo me decía que era un flipado por intentarlo (lo he suavizado), pero yo confiaba en vosotros. Sabía que podía pasar. ¿Cómo no iba a hacer eso alguien de mi familia? Bueno, pues Jorge Hevia lo hizo. Y eso es algo que jamás olvidaré. Pude saludar a Pepe, hacerme una nueva foto con él, que me firmase el libro, compartir un par de palabras e irme con una sonrisa que se salía de la mascarilla.

Es más que probable que Pepe ya haya olvidado ese momento, pero a mí se me quedará para siempre.

Y este es el mensaje que quería daros. GRACIAS. Porque Jorge Hevia podía haber pasado de mí, Jorge Armenteros no salir a buscarme, Pepe estar hasta las narices y no querer saludarme... Pero todos habéis hecho lo que ha estado en vuestra mano para que yo pueda cumplir un sueño. Y eso es algo que solo se hace por la familia, de nuevo, lo que sois para mí.

Como buen murciano que soy, ¡soy un limón más! No, soy más, ¡soy un paparajote!

Os quiero y os necesito a cada uno de vosotros porque me dais una alegría tremenda por vivir. No cambiéis por favor. Seguid siendo ese componente de la familia que aunque le haya llegado el éxito y la fama, en la cercanía sigue siendo igual de cariñoso que siempre lo era. Tened claro que ese es gran parte de vuestro éxito.

Y de nuevo, ¡¡MUCHAS GRACIAS!!

Fdo: El otro Pepe.