Gracias (Semana del 7 al 14 de marzo)

Hola, hola, Paco. El otro día escuchaba el audio de un oyente emocionado por tus palabras hacia Pepe Domingo cuando comienzas el programa. Me gustó mucho lo que le dijiste, que lo hacías por ti. Este email lo escribo por mí, porque yo también me emociono con tus palabras, y porque me quedé muy cerca de cumplir un viejo anhelo, que no era otro que conocer a Pepe, lo cual tenía previsto hacer en aquella firma de libros en Madrid que nunca se produjo…

Para mi sois familia. Y no lo digo por decir. Me habéis acompañado incontables horas. Con mi abuelo de pequeño, que me inculcó el amor por la radio, en el extranjero estudiando en varias etapas diferentes, en casa con mis amigos, esas tardes de sábado mientras jugábamos a la play hasta que nos íbamos de fiesta… y, por supuesto, al día siguiente, los domingos de resaca. O en carretera, haciendo más llevadero un trabajo que me secuestró durante años. Vosotros hicisteis mejores los buenos momentos, y buenos los malos.

Y siempre he querido conoceros, ir a la radio a saludaros, pero con el temor de parecer el típico fan un poco intenso. Incluso Lolo, Juan o Morais, me han comentado alguna vez la posibilidad de ir a los partidos de los martes, aunque nunca me he atrevido a dar el paso.

En el caso de la firma de libros de Pepe ya lo tenía decidido. Tenía unas ganas locas de comentarle que yo fui el que os envió aquella caja de discos a la radio, y quería agradecerle el gesto de hacer sonar mi canción en vuestro programa. Cuando lo escuché no me lo podía creer. Un tema mío en Tiempo de Juego. Y presentado, ni más ni menos, por Pepe Domingo Castaño. Todavía se me pone la piel de gallina. Yo tendría unos 34 años.

También quería contarle que mucho antes, participé en el contestador de Estrella Galicia haciendo una versión de Nessun Dorma que provocó una gran ovación de todos vosotros. Y quería preguntarle si quizá aquella intervención mía le pudo servir de inspiración para utilizar Nessun Dorma en los anuncios de Stihl. Yo tendría unos 27 años.

También quería contarle que mucho, mucho antes, pedisteis la colaboración de los oyentes por SMS para ponerle música a la campaña de Digital Plus. Y os envié mi propuesta: Oh when the saints go marching in. Lamentablemente, Hevia no lo leyó, pero me hizo la misma ilusión que Pepe la utilizara durante años, aunque el reconocimiento se lo llevó otro oyente más adelante. Yo tendría unos 20 años.

Y, sobre todo, quería contarle, que este domingo 17 de marzo, curiosamente cuando se cumplen 6 meses de que Pepe nos dejara, es el 15 aniversario del día que comencé la relación con mi pareja, y que fruto de esa relación, nació hace 10 meses Pepe, mi hijo (Pepiño, para mí), y que, como Pepe Domingo, él también dice, HOLA, HOLA: