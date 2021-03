Gracias (Semana del 19 al 26 de marzo)

Hola, hola.

Me ha costado decidirme a escribiros, me da como vergüenza mostrarme como un fan ‘de esos que mandan cartas’. Sin embargo, en los últimos meses he sido consciente de que me lleváis acompañando más de la mitad de mi vida. Ahora tengo 41 años, y tengo recuerdo de escucharos de casi toda mi vida. Os escuché en la SER durante muchos años, me acuerdo de estudiar en BUP y COU con vosotros, tardes de sábado de mi época de la universidad con la radio puesta, escucharos alguna vez con el walkman (sí, soy ya un señor mayor). Os seguí escuchando en el estudio de mi oposición, aunque algún día os sacrificaba para optimizar mis horas de estudio.

Aquella oposición la aprobé y pasé unos meses de Escuela en Madrid, con muy buenos recuerdos, entre ellos ir a ver el programa en directo a Gran Vía en varias tardes de domingo resacosas, y tengo el honor de haber dicho en antena “Pepe, un purito”. Estando de público vi vuestro buen rollo, nos invitasteis al público a jamón un día, a pizza otro…

Escuchando Carrusel y Tiempo de Juego ha ido pasando mi vida a vuestro lado. Por supuesto, aunque sigo siendo oyente de la SER, no dude en pasarme a COPE para todo lo relacionado con el mundo del deporte. Me habéis acompañado en todo este tiempo de estudio, viajes, vida con mi mujer, el nacimiento de mis 2 hijos, y otros muchos momentos buenos y malos. Cuando aún vivía con mis padres me acuerdo de ‘obligar’ a mi padre a bajar el volumen y escuchar la radio. A día de hoy os sigo escuchando mucho, cuando el ruido de la casa lo permite, pero los días de Liga o Champions, disfruto de hacer la cena mientras os tengo como compañía.

Imagino que no soy nada original con esta carta, y esta declaración de amor y lealtad a todos, y en especial a Pepe y a Paco (os seguiré, aunque os vayáis a Radio María). Os escribo para deciros lo que os decimos muchos oyentes que, aunque no me conozcáis vosotros sois parte de mi vida, que me dais muchas pequeñas alegrías en el día a día, me animáis en días aburridos o tristes, me reforzáis en días felices y sobre todo me acompañáis en mi día a día, como un amigo más. Por todo eso, muchas gracias por vuestro trabajo y vuestra dedicación, y que os siga oyendo muchos años.

Por último, no tengo ningún interés especial en que nombréis en antena ni nada parecido, con saber que os han llegado estas líneas me quedo contento.

Por cierto, me llamo Carlos y soy de Zaragoza. Jugador amateur toda la vida de futbol, basket, corredor… me apunto a casi cualquier deporte. Seguidor del Madrid, del Zaragoza y de la Selección.

Un abrazo muy fuerte a todos. Os seguiré escuchando.

Carlos.

¡Qué tengáis un buen programa este fin de semana!

Por desgracia llevo meses sin poder escucharos. Trabajo los findes en un centro con chicos autistas y no podemos hacerlo. Solo daros las gracias. Formáis una gran familia donde más que compañeros sois amigos y hermanos de muchos años y muchas guerras. Simplemente, como ya dije, gracias por ser la vista y oídos de tanta gente ciega, por levantar ánimos y hacer sonreír, por hacer llorar, por vuestros compañeros que se han ido allí al cielo para seguir disfrutando.

Llevo 30 años en el mundo de la discapacidad y siempre que he podido hemos escuchado los partidos con vosotros. En una ocasión me dijo uno de los chicos: “qué bonito reírse mientras trabajas”. Me pasé 23 años en un centro de educación especial, pero me invitaron a irme y aquí estoy ahora, con chicos con autismo, pero sin escucharos. Eso sí, cuando salgo a las 21:30, la Cadena COPE siempre.

Gracias amigos por todo y perdón por las molestias. No olvidéis nunca que sois muy importantes en las vidas de muchas personas. Lo dicho, perdonad las molestias y nunca cambiéis. Siempre fuertes.