Gracias (Semana del 12 al 19 de marzo)

¡Buenas tardes!

Me llamo Nacho y vivo en Sigüenza.

Me disponía a bajar al coche a por una cosa y me encuentro en la puerta de casa una señora con un ordenador preguntando si vivía alguna mujer en el edificio. El resto de vecinos viven fuera y no pueden venir por el COVID, y yo soy soltero. Entusiasmado por mi primer EGM y pensando que por fin iba a computar Tiempo de Juego, El Partidazo de COPE, Herrera en COPE y hasta Agropopular, me comenta que el target de varones lo tiene completo y no me pude hacer la encuesta. Mi gozo en un pozo.

Me pregunta que en qué calle puede preguntar para que le conteste una mujer, y le he dicho que si no me hacía la encuesta, no se lo decía. Aún así se ha negado. Con lo cual , yo me he quedado sin votaros y ella sin información.

Hola Tiempo de Juego:

No sé si tenéis guardados los mensajes anteriores, si no, os los paso. Deciros que después 45 días en el hospital (32 en la UCI intubado), mañana mi padre vuelve a casa y, con un poco de suerte, en unos meses podrá seguír ejerciendo su pasión de psiquiatra. Agradeceros aquel mensaje de ánimo que nos mandaron Oliveros y Minguella. Me dijo mi padre que los tuvo presentes en la UCI, y a partir de mañana podremos escucharlo juntos y emocionarnos.

Muchas gracias. Un saludo y fuerte abrazo, Diego Vico hijo.

Lo del Oasis de Libertad de las ultimas semanas está siendo apoteósico. Habéis convertido un programa residual en el ámbito deportivo, como es el de los viernes noche, en una cosa de locos.

Llorar de risa sin parar. Enhorabuena a todo el equipo y a seguir asi.