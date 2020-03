Gracias (Semana del 12 al 19 de marzo)

He pasado una tarde cojonuda escuchando este especial. De verdad, ha sido muy entretenido y a la vez didáctico, fluido, riguroso. Bravo, enhorabuena a todos!!

Un brazo!!

Tengo 36 años, y la verdad que no se decir a ciencia cierta cuando empecé a escuchar los domingos el "¡Hola Hola! comienza..." Tampoco recuerdo en que momento empezasteis a ser uno más en mis fines de semana. Como tampoco recuerdo cuándo me empecé a irme a dormir cuando empezaba "vuestro" programa, para escuchar la actualidad de mi equipo.

A medida que he ido creciendo, han cambiado amigos, he conocido nuevas personas, se han ido otras, he tenido unas novias, he roto con ellas. Pero los que siempre habéis estado ahí, habéis sido vosotros. Paco, Pepe, Manolo...

Me acompañasteis en mis días de estudiante, en esos domingos que parecían interminables revisando álgebra, haciendo ejercicios de economía... Después de eso llegó el momento de ir a trabajar y en los momentos del café con los compañeros siempre había tiempo para comentar el fútbol y decir, ayer en la radio dijeron que... y si lo dicen ellos, es cierto.

Años después, me fui a vivir a México, para estar con mi actual mujer. Allí, erais más necesarios que nunca, añorando mi familia, amigos... pero ahí estabais vosotros. Pero gracias a internet, ver un partido del Barcelona en México con Oliveros, a Poli rabiar por que no pitaban un penalty a favor del Real Madrid, era como estar en casa.

Tanto escucharos, hicistéis que mi mujer méxicana se convirtiera en una fan más, desde cantar las canciones de Pepe, "desde Bricomar bricomaaaar", hasta, "¡Plus ultra!". Hasta escuchar como última voz antes de irse a dormir la de Juanma Castaño.

Y volví a mi casa, Barcelona, con la idea de que un día iríamos a visitaros para que después de tantas horas, poder ver el programa en directo.

Y llegó una semana como esta, en que todos debemos ser consciente de lo que nos estamos jugando, algo que no se paga con dinero, la salud de todos nosotros, y también estáis vosotros, transmitiendo vuestro habitual optimismo, energía y buen rollo.

Por todo esto último y por todo lo que habéis influido y ayudado en mi vida, aunque de manera involuntaria, muchas gracias. Llevaba mucho tiempo queriendo decíroslo, pero no había encontrado el momento. Pero hoy, después de estos días y los que vendrán quería aprovechar para agredeceros todo el trabajo que hacéis.

Un saludo de un oyente

Buenas tardes. Gran labor la vuestra alegrándonos el "arresto domiciliario" en la tarde de hoy (Como siempre haceis). Esta es la unica manera de frenar esta pandemia y no colapsar los centros sanitarios.

Tenia muchas ganas de ir con mi madre a ver/oir Tiempo de Juego en algun partido que juegue el Atleti de visitante. A mi madre le encanta Pepe Domingo y se rie mucho con él cuando da la publicidad. Tenéis que pedirle a Pepe que continue la temporada que viene (dudo mucho que vuelva la Liga en estas circunstancias esta temporada) que tenemos muchas ganas de verlo y oirlo en directo. Un fuerte abrazo.

Hola Paco y a todo el equipo de Tiempo de Juego.

Soy un asturiano de Gijón, entrenador profesional de balonmano que trabaja en la localidad de Molteno, situada en la provincia de Lecco (Lombardía norte).

Te ruego, si leéis en antena esto, no deis datos personales míos. Prefiero dar relevancia a quienes realmente se lo merecen y que son los auténicos héroes de esta historia (servicios sanitarios, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, etc...).

Esta es mi segunda temporada en Italia combinando, hasta hace poco, mi labor con viajes a España para trabajar al frente del Equipo Nacional Juvenil Femenino del que fui Seleccionador hasta hace poco.

Durante este tiempo y a pesar de que uno ya está "vacunado" del ser humano jajajaja, tras vivir en varios países bastante atípicos con esto del balonmano (Angola o República Dominicana por ejemplo), no he dejado de ver la cantidad de similitudes entre el pueblo italiano y el español pero sobre todo la voluntad que como ciudadanos tenemos para superar estas dificultades.

Solo quiero transmitirte que mensajes como los que estáis lanzando en Cope y en particular Tiempo de Juego representan aquello que debería ser la idea común a compartir entre todos: con educación cívica y sin dramatismos superaremos esta situación.

Gracias a Dios, a pesar de que las medidas son las mismas para toda Lombardía y actualmente Italia en general, no he vivido este problema entre los cercanos a mi.

El equipo por el momento supera esta etapa. Simplemente con un poco de algo que en el deporte es fundamental: se llama disciplina. Ojalá pueda decirte lo mismo dentro de un tiempo.

Te escribo porque en esta necesaria reclusión dentro de casa que continuéís a lado de los oyentes, aún cuando la actividad deportiva se pare. Es una ayuda inestimable para que podamos, como decía alguien, mantener la moral alta.

Muchísimas gracias por haber hecho de este sábado, uno más para todos, disfrutando a vuestro lado de un rato que desdramatiza una situación dura, y nos hace tener una sonrisa en el rostro por unas horas.

Paco, de todo corazón, gracias por este esfuerzo.

Un abrazo a todo el equipo desde Italia.

--

Alfredo Rodríguez

Estimado Pepe Domingo, Paco, Manolo y Juanma.

Saludos desde Móstoles.

Soy uno de los tantos seguidores que les escucha desde la época de Joaquín Prat, Jose María García, de la Morena y ahora en la Cope.

Bajo el brazo de mi padre, he crecido junto con mis hermanos con un balón siempre al lado.

En Juvenalía en los años 80 Pepe Domingo Castaño era el jurado de concursos de imitadores para niños donde participamos..

Casualmente he veraneado en Camarzana de Tera y compartido el río con Juanma y los de Santibañez..

Les estoy muy agradecidos por acompañarme desde hace tantos años. Les he seguido desde todos los sitios en los que he vivido a parte de España: Alemania, Nueva Zelanda, Isla de Pascua, Mozambique, Islas Cook, Bután y Costa Rica.

Hasta una vez me llamasteis una vez! Minuto 10:

https://cadenaser.com/programa/2009/05/02/audios/1241220490_660215.html

El motivo de este email es el siguiente:

Ayer escuché en El Partidazo sus comentarios sobre el coronavirus. Dijeron que todos los países estamos siendo pasivos y actuando algo tarde en tomar medidas. Les quiero invitar a que se informen de que Bután tras conocerse el primer caso positivo, al día siguiente cerraron colegios y el país por completo a los turistas. Les adjunto una foto del comunicado.

Además, los hoteles se han ofrecido para acoger gratuitamente personas en cuarentena. Aún siguiendo teniendo un sólo caso.

Es obvio que en nuestras culturas occidentales estamos lejos de los modelos de países como Bután. ¿Saben que en Asia se cuestionan que lo único que nos preocupe sea el fútbol teniendo el virus ya en nuestras casas?

Nos hemos reído de los chinos..en realidad son un ejemplo de cómo se hacen las cosas en estos casos.

Sería bueno tomar ejemplo y ser proactivo en la hora de tomar medidas.

Para ello les invito a Vds, personas con una gran influencia en millones de personas, en dar clases de lo que hay que hacer para contener la pandemia.

Cañizares dijo ayer que conoce científicos. En esa línea creo que deben trabajar, informándose de LO QUE ES IMPORTANTE y emitir en la radio sobre estas medidas.

Creo que el deporte debe pasar a un lado. Está bien que sigan haciendo El Partidazo, pero ojalá sea para ayudar a las personas a que se conciencien y preparen para lo que nos viene.

Dejemos a un lado los chistes, admitamos que nos hemos equivocado y rectifiquemos. Juntos podemos generar mucha generosidad y responsabilidad para ayudarnos.

Me pongo a su disposición, gracias y ojalá se reúnan juntos y reflexionen sobre este email.

Saludos cordiales,

David Castaño