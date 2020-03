Gracias (Semana del 5 al 12 de marzo)

Hola, me llamo Diego, tengo 39 años y llevo escuchando Tiempo de Juego y Carrusel Deportivo… 39 años. Siento si este email es un poco tedioso pero me gustaría agradecer todo lo que este programa significa para mí y mi familia.

Toda mi afición por la radio comenzó desde que nací. Mi padre, Diego también, se pasaba el fin de semana con la radio puesta escuchando Carrusel Deportivo. Recuerdo a Martín Valbuena y a Joaquín Prat de fondo puesto cada domingo en mi casa. Radios rotas, radios nuevas, pilas gastadas y pilas nuevas. Son mis recuerdos de infancia, felices, muy felices, de pequeño con mis padres y hermana.

Con más uso de razón ya identificaba perfectamente a Pepe Domingo Castaño (7 u 8 años) y repetía, como canciones, cada publicidad (no se me olvida la de Radiola).

Realmente mi gusto personal, lejos de escucharlo de fondo, comenzó con las narraciones de Manolo Oliveros y el Barça. Mis domingos leyendo cómics de Zipi y Zape, Mortadelo y Filemón, merendando y escuchando los goles de Julio Salinas en la voz de Manolo fue lo que despertó en mí esa necesidad de escuchar, más que ver, cada partido de fútbol.

Obviamente, mis padres me compraron una radio viendo mis necesidades cuando llegaba el fin de semana. Escuchar cada sábado a Ponseti, Maldini… en esa “hora loca” de los sábados eran momentos que esperaba cada semana.

Pero quien sirvió como alivio, alegría, de paz en malos momentos, de evadirme de todo, siempre ha sido Paco González y mi querido Pepe Domingo Castaño. Cuando escucho el principio del programa, espero con ansia las palabras de Pepe Domingo. ¿Qué dirá? ¿Cómo empezará?...

No tengo palabras para agradecer lo que dos personas, sin conocerlas personalmente, pero tan dentro de mi vida como mi propia familia, han hecho en ella. Con ellos, también Armenteros, que alegra cada momento (viva España, Toñooooo…) y al que queremos con locura, y por supuesto, todo el equipo (Parra, Mansilla, Evangelio, Poli, Tomás…).

Hace 6 años nació Diego, mi hijo. Nieto de Diego e hijo de Diego. Su pasión por el fútbol supera a la de su abuelo (exjugador del Recreativo de Granada) y mía. Ve cada partido de Liga, de Segunda, de Champions… (una pena no haberle puesto Julio porque se apellida Maldonado también). Cuando juega con los playmobil narra los partidos como Rubén Martín (van a pasar prorroguitas), mete anuncios de Pepe Domingo y da paso como Paco González a cada comentarista.

Todo este rollo para agradecer a todo el equipo lo que hacéis cada fin de semana. Para vosotros es trabajo pero para mí y mi familia es alegría, diversión y pasión por el deporte.

Temo el día que alguno de ustedes no esté y nada sea igual. Mi mujer, cada vez que me ve con la sonrisa cuando empieza el programa, siempre me dice que os quiero más a vosotros que a ella (realmente os quiero más a vosotros pero no se lo digáis), por lo que espero este email sirva como pequeño empujoncito para que sigáis otros 39 años más, por lo menos.

GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS POR ESTAR SIEMPRE AHÍ. Sé que este email es de una persona pero son millones las que piensan lo mismo que nosotros.

Un abrazo grande de Diego Maldonado abuelo, hijo y nieto que os escuchan cada programa, año tras año.