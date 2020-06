Gracias (Semana del 4 al 11 de junio)

Hola equipo, hola familia:

La verdad es que no sé por dónde empezar a escribir esto porque es la primera vez que os escribo, aunque hayáis sido parte de mi vida durante muchos años. Son las 23:05 y acaba de terminar el último programa sin fútbol de la cuarentena y aunque seguramente ya os suene repetitivo, no podré cansarme jamás de daros las gracias.

Tengo 20 años, así que me veréis un enano, pero os llevo escuchando desde los 14, cuando comentaba con mi abuelita, que la pobre veía poco, los partidos de la jornada que ella había estado escuchando en la radio y yo viendo en la tele. Así os empecé a escuchar y empezasteis poco a poco a haceros un huequito en mi vida. Durante todo este tiempo ese sentimiento ha crecido conmigo y escuchándoos he pasado los mejores y los peores momentos de mi vida. Cuando mi padre tuvo un accidente de moto en 2015, en el que estuvo mucho tiempo en el hospital, esas horas interminables y solitarias fueron mil veces mejores con vosotros, aunque entonces tenía 15 añitos y os llevaba poco tiempo escuchando. Siempre os quise escribir, sobre todo en ese momento, pero entre unas cosas y otras no encontré el momento ni las palabras para agradeceros esas lagunitas de felicidad en una situación tan complicada, así que también aprovecho ahora para daros las gracias.

Durante esta cuarentena mucha gente lo ha pasado mal, que le voy a contar a Paquito o a más gente del equipo que seguro que ha tenido alguna pérdida importante. Pero la felicidad que habéis transmitido durante estas semanas no se puede ni describir y, sobre todo para mí, hay una cosa más importante en todo lo que habéis hecho estas semanas: más allá de todo lo que habéis contado y todo lo que hemos aprendido, he sentido más fuerte que nunca la familia que sois para mí. Todas las horas de radio han sido tan personales y tan bonitas (me imagino que también la situación ha hecho que así sea), que han hecho que ese vínculo que tenemos todos los oyentes con vosotros se haya hecho mucho, mucho, mucho más fuerte. Porque dando tantas horas rienda suelta a Poli y Guasch o al descubrimiento Nacho Pla habéis conseguido que, en el momento en el que más lo necesitábamos y sufriendo como lo hemos hecho, estuvierais más cerca de nosotros que nunca.

Así que creo que es un poquito por todo eso por lo que, aunque no es un adiós ni mucho menos, estoy aquí llorando (bueno, ya no, pero hace un rato no os lo podéis ni imaginar) de la pena que me da que se acabe este tipo de Tiempo de Juego que nos ha hecho TAN felices y que tanto vamos a echar de menos para siempre. Todos los ratitos de alegría con vosotros, sobre todo en esta cuarentena, me los guardo en un rincón muy especial de mi corazón. Con todo esto que he escrito e inspirándome en Paco, gracias por acercarnos (más que nunca) la radio. O más que la radio, a vosotros. Gracias por acercaros más que nunca a nosotros, de verdad. También habrá influido a mi llorera que no he podido evitar pensar, cuando ha acabado a las 23 el programa, en mi abuela, que en paz descanse, que sé que aunque lo hubiese pasado mal por la situación, le hubiese merecido la pena estar aquí para escucharos aunque sea un poquito, aunque estoy seguro de que os tiene sintonizados ahí arriba.

MUCHAS GRACIAS.

Gonzalo Delgado San.

Hevia, muy buenas.

Solamente quería deciros que sois unos grandes, unos cracks. Habéis hecho una gran compañía durante este confinamiento y escucharos de nuevo en lo vuestro (programa DEPORTIVO) ha sido muy grande. Pepe, Paco, Pedrito partiéndose cada vez que alguien está en apuros (como tú ahora mismo con el olvido de ‘la generosa’.

Si puedes por favor dile a Paco que es un ídolo (obviamente Pepe también) y que siempre le oigo. Se le nota como una buenísima persona y con todas las entrevistas que habéis hecho durante este periodo lo he podido corroborar. Pensaba escribirle por alguna red social, pero no lo encuentro...

Y un saludo enorme para todos vosotros que sois increíbles.

Hola Paco, Manolo y Pepe Domingo:

Me llamo Isabel, escribo desde Navarra y soy oyente de Tiempo de Juego. Hoy vuelve el fútbol ¡¡¡por fin!!! y quiero, sobre todo y por encima de todo, daros las gracias por todo este tiempo que hemos estado sin fútbol en el que habéis seguido ahí las tardes del sábado y el domingo. Aunque sin fútbol, nos habéis entretenido, hecho reír, el Grupo Risa y su vuelta ciclista a casa y la final de Champions no recuerdo ahora en qué pueblo... ¡¡¡impagables esas risas!!! Haciendo esas tardes mucho más agradables. Nos habéis acompañado a los futboleros que nos quedamos huérfanos de fútbol el fin de semana y habéis hecho de esas tardes de no fútbol, tardes más entretenidas, agradables y simpáticas dentro de todo lo que estaba aconteciendo en nuestro país. Muchas, muchas, muchas gracias equipo de Tiempo de Juego. Sois unos cracks. El mejor programa deportivo de la radio sin lugar a dudas.

Un cordial saludo,

Isabel

Muy buenas.

Lo primero y más importante daros las gracias por el regalo que nos han supuesto en estas fechas los programas de información, compañía y entretenimiento. Amenos y serios a partes iguales.

Y por otra parte aquí en Chiclana hemos retomado los entrenamientos. Como el uso de piscina va para largo... nos hemos ido a la mejor de agua salada, La Barrosa. Eso sí, con la esperanza de que la cubierta nos la abran pronto.

Al igual que existe la ‘Industria del fútbol’ también existe la del deporte y somos un montón de clubes y disciplinas las que movemos esta otra economía que si no nos dejan competir se va a la porra.

Total seamos positivos y esperemos volver pronto.

Antonio Montero.

Un amigo.

Amigos de Tiempo de Juego.

Ahora que vuelve el fútbol quiero daros las gracias por todos los programas que habéis realizado durante el confinamiento. Habéis sido mi compañía, mi entretenimiento y mi información.

Durante toda la semana he estado esperando vuestro programa que me ha emocionado, distraído, alegrado… y siempre se me ha hecho corto… Bueno en definitiva un PROGRAMA CON MAYUSCULAS.

Gracias a todo el equipo y un abrazo.

Roser

Que gusto escucharos a pleno rendimiento, me habéis ayudado mucho este confinamiento. Os quiero mucho y os escucho literalmente desde que tengo uso de razón, tengo 26. Sois mi familia y es difícil de explicar a gente de mi edad que no escucha la radio lo que sois para mí.

Un abrazo para todos.