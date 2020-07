Gracias (Semana del 2 de julio al 9 de julio)

Estimado director, quiero felicitarle por los programas del sábado y domingo durante el Estado de Alarma, que aún siendo relacionados con el deporte (Tiempo de juego) estuvieron ocupados en aspectos muy humanos de la vida misma y fueron emotivos y enriquecedores. Un abrazo enorme

Hola equipo, me llamo Francisco. Tengo 35 años y soy Mallorquín, residente en Barcelona desde Enero.

Quiero mandar este correo porque me siento en la necesidad de expresar y de haceros saber lo importante que sois en mi vida día a día...

Llevo varios años malos, muy malos, encadenando perdidas familiares ( Hermano, mamá y papá) de forma muy seguida, 2016, 2017 y 2020. Todo esto unido a una enfermedad renal crónica en fase 4 y más cosas asociadas.

Por qué os escribo, estaréis preguntando en este momento al llegar a esta línea..

Es muy sencillo, hace tiempo que perdí la percepción de la vida, la alegría o la ilusión... Mis días son duros, durisimos y negros. No hay día que no me levante derrotado sabiendo lo que tengo en la mochila.

Llevo años escuchando, empecé en la Ser, donde me cautivasteis. Desde entonces intenté no fallar a vuestras tardes con vosotros. Ha habido épocas donde os he escuchado menos y otras más.

Con el confinamiento, yo no he dejado de trabajar ( soy repartidor de Amazon) y como para todos, aun pudiendo "salir", me ha venido grande todo esto en una vida que ya me venía grande.

Pues bien, durante este confinamiento hasta hoy os debo la vida... Y os diré por qué.

Por vuestro profesionalismo.. Imagino que sois conscientes del buen trabajo que hacéis pero no de lo importante que sois para la gente.. A mi me estáis salvando la vida día a día... Porque cuando mi cabeza empieza a fallar, a lo largo del día llegáis vosotros y me tenéis esas 3, 4, 5 o incluso 12 horas sin pensar en nada y sonriendo, ya sea con Tiempo de Juego o con El Partidazo.. Me sacáis una sonrisa que no sabéis lo valioso e importante que están siendo para mi...

Jamás pensé, que personas a las que no conozco ni conoceré, pueden ser tan vitales en mi vida como lo sois todos vosotros..

Por eso quiero daros las gracias, porque a pesar de hacer vuestro trabajo de forma brillante, hacéis otras cosas vitales. Ojalá duréis toda mi vida.

GRACIAS, GRACIAS Y 1000 VECES GRACIAS.

Buenas tardes.

Mi única intención es agradecerles su esfuerzo y dedicación durante el Estado de Alarma. Su programa ha sido tan interesante como siempre, han hecho un esfuerzo increíble para mantener a los oyentes, no solo informados sino lo que todavía era mas importante, entretenidos con lo que ello significaba en esos momentos.

Reconozco su labor para llenar tantos días y horas con temas siempre amenos e interesantes .

Mi madre siempre dice que "de bien nacidos es ser agradecidos", pero en mi contra también dice que el agradecimiento debe de ser inmediato, aunque con retraso y con la serenidad que da el paso del tiempo, sigo admirando su labor y todavía es mayor mi gratitud.

Un saludo.

Álvaro Miró