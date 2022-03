Gracias (Semana del 25 de febrero al 4 de marzo)

Buenas tardes,

Os escribo para ver si podemos alcanzar a más gente con lo que está ocurriendo en Rusia, además de lo que está ocurriendo en Ucrania.

El primer punto es ser muy claros cuando se habla del conflicto y no decir "la guerra de Rusia y Ucrania" pues creo que todos sabemos que Rusia está lejos de haber declarado la guerra o querer una invasión sobre Ucrania, esto es una cosa exclusivamente del presidente Putin, y hay que recordarlo y tener cuidado al decirlo, pues el pueblo ruso no apoya estos actos. Es una guerra de Putin contra Ucrania.

El segundo punto es la situación de la gente allí, sobre todo en las grandes ciudades como Moscú, San Petersburgo, Kazan o Sochi. Una gran parte de la población se informa por internet, pues conocen que los medios nacionales sólo funcionan como herramientas de propaganda, y ya no es la cantidad de gente que está siendo encarcelada por manifestarse contra ello, que ya hablásteis el viernes de los 1.800 que encerraron el primer día, sino la gente que tiene miedo a salir a protestar. Pero igualmente están saliendo, porque ven que eso es lo que está en su mano, y a toda esa gente hay que valorarla mucho, pues están enfrentándose a Putin y toda su maquinaria de Estado desde dentro sabiendo las consecuencias.

Otro elemento es aquella parte de la población que no dispone de internet o que simplemente sigue informándose por la televisión o la radio del modo que lo podemos hacer en España o en otros países, y lamentablemente allí en Rusia estos medios pertenecientes al Estado y solamente emiten propaganda y hacen creer a la población que de verdad en Ucrania hay un régimen nazi que quiere acabar con la libertad, tal y como se ha recogido en las declaraciones de Putin. Emiten mucho contenido para apoyar estos discursos y hacen creíble que esto es así. Y esa gente obviamente se lo cree, pues es su medio de información, así que incluso apoyando la invasión, no es más que por desinformación y creer, de nuevo, en las mentiras de Putin. Así que puede ser que haya datos de población apoyando la invasión, pero cuántos de ellos provendrán de este grupo.

Por último, el punto más difícil es el siguiente. En Rusia todavía existe el servicio militar obligatorio para hombres, y todos deben cumplir con ello. De ese modo, todos ellos quedan en la reserva militar en caso de necesidad por parte del ejército. Pues bien, a estos soldados, tanto durante ese servicio militar como si sirven al ejército y pertenecen a ese segundo grupo de la población desinformado, pueden hacerlos creer que van a hacer tácticas de entrenamiento en las zonas fronterizas, y, de hecho, es lo que lleva ocurriendo desde 2014, especialmente en Crimea.

Sin embargo, a muchos de ellos los están llevando a Ucrania a luchar. Algunos se están encontrando simplemente allí, luchando contra civiles ucranianos, cuando hace un tiempo estaban haciendo su vida normal y fueron llamados al servicio militar. Estos son chavales, la edad máxima para servir son 27 años, así que todos ellos son más jóvenes que eso. Otros tantos están siendo enviados pensando que las cosas son como Putin y la cúpula militar del país dice ser, y están viendo que de repente tienen que matar ucranianos sin tener nada contra ellos, e incluso dándose cuenta de que las cosas no son como les han hecho creer.

Todos estos están en Ucrania y con la información adecuada nunca estarían allí matando. Son víctimas de los engaños de Putin y del sistema de propaganda, no son rusos que odien a los ucranianos y tengan nada contra ellos. Y los hombres están viviendo con miedo estos días en Rusia, están informándose sobre estas cosas que están ocurriendo y uno de los posibles futuros que se imaginan es siendo llamados a servir de nuevo desde la reserva para luchar una guerra que ni es suya ni están de acuerdo en mantener. Y tienen miedo de que Putin utilice otro tipo de armas y haya una respuesta por parte de Occidente, especialmente la OTAN y EEUU que puede que acabe incluso con sus vidas y encima culpando a Rusia y a los rusos de una guerra que están tan en contra como en todos los otros países.

Por todo ello es tan importante que las sanciones vayan contra las élites que apoyan el gobierno de Putin y su gente cercana y no contra la población. Por eso debemos tener cuidado con los mensajes que lanzamos y en cómo expresamos los aspectos de esta guerra. Y por eso debemos estar preparados para una posible ayuda o acogida de refugiados rusos del mismo modo que de ucranianos. Si esta guerra se alarga y se convierte en algo más peligroso, la población rusa va a sufrir tanto como lo está haciendo la ucraniana, y por ello es tan importante acabar con las acciones de este señor y de su gente cercana, que está castigando a su propia gente tanto como a los pobres ucranianos.

Os agradezco si sois capaces de transmitir este mensaje durante vuestras retransmisiones de Copa, de Liga y de Champions y extenderlo tanto como se pueda. Yo soy simplemente un chaval español con un amigo muy cercano ruso viviendo en San Petersburgo. Pero os pido que no comentéis esto último en antena si comentáis el mensaje porque tiene miedo igual que muchísimos otros habitantes rusos. Ellos nunca quisieron la guerra y quieren que acabe cuanto antes.

A mí ni siquiera me gusta mucho en fútbol, pero me encanta la radio y me encanta vuestro programa. Os escucho todo lo que puedo, entre semana y los fines de semana.

Obviamente me gustan las secciones que no son de fútbol propiamente, las de los sábados y los domingos por la mañana son geniales, y las que hacéis entre partido y partido. Y me encantan las retransmisiones de Rubén, los comentarios de Pedrito y los de Lama. Admiro a Pepe, y disfruté cuando Pepe fue a entrevistarse a Radio Nacional con Pepa Fernández por su libro, que también escucho mucho su programa diario por las mañanas y escucharlos a los dos juntos fue increíble. Pero mi mayor admiración va para Paco y el liderazgo que ejerce dentro del programa, eso es lo que más me gusta para seguir escuchando. Muchas gracias por lo que hacéis y espero que este mensaje os llegue!

Un saludo,

Carlos