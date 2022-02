Gracias (Semana del 17 al 24 de febrero)

Hola a todos.

Soy David, un chico recientemente aficionado al running, y cuya afición ha venido sobrevenida gracias a vuestro programa. Bueno, el vuestro y el del resto del equipo de Deportes COPE: Tiempo de Juego, Deportes COPE y, por supuesto, El Partidazo. Nunca me he puesto en contacto con vosotros, a pesar de ser oyente vuestro desde principios de siglo, pero esta vez creo que merece la pena escribiros. Hace casi dos años empecé a salir a correr (nunca lo había hecho antes) cuando nos permitieron salir para hacer deporte en pleno confinamiento. Planeaba mis salidas en función de vuestra programación, para poder escucharos mientras corría (o bien en streaming), y así lo llevo haciendo desde entonces. Mi verdadera motivación para los entrenamientos ha sido, y es, escuchar la radio, pero no cualquier radio, escucharos a vosotros. No sé correr sin vosotros en mis oídos.

Pues bien, ayer conseguí algo que jamás hubiese imaginado: terminar mi primera media Maratón en Valdepeñas (Ciudad Real), y por supuesto, con el streaming de Tiempo de Juego en mis cascos durante la carrera. Evidentemente, mi esfuerzo, sacrificio, etc… han tenido que ver, pero estoy convencido de que sin vosotros de fondo, nunca lo hubiese conseguido, porque casi todos los entrenamientos que he realizado en este tiempo ha sido para poder escuchar vuestro programa. Si un día no había Tiempo de Juego, y ya había escuchado el streaming de El Partidazo en el trabajo, ese día no salía a correr.

Simplemente quería enviar este correo para agradeceros mi afición al running. Especialmente a Juanma, Paco, Pepe Domingo, Joseba y Manolo Lama, y también a Chema Martínez, del que he aprendido mucho con el KM 42, y de donde también he sacado muchos motivos para intentar el reto que ayer conseguí, y que me ha hecho sentirme tan feliz.

¡GRACIAS POR HACER ASÍ LA RADIO, NO NOS FALTÉIS NUNCA!