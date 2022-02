Gracias (Semana del 3 al 10 de febrero)

Hola a todos, soy un fiel seguidor de Tiempo de Juego, de hecho, soy el que os manda las actas de los partidos… y quería comentaros, o haceros partícipes de algo que me pasó en el ‘El Corte Inglés’ en Pamplona, de donde yo soy…

Me fui a comprar el libro de Pepe Domingo Castaño y, cuando lo encontré, que estaba lógicamente en la sección de Librería Erótica, fui al mostrador y me atendió un chaval que se llama Joan…

La sorpresa agradable fue que cuando le enseñé el libro, lo primero que me dice el dependiente es “Este tío es un crack, es que es un líder, es el mejor de la radio”, y yo sorprendido le dije que como decía Germán Dobarro, es historia de la radio… Y siguió hablando maravillas de Pepe Domingo, que vitalidad tiene, que nervio, etcétera, etcétera… y que siempre está jugando con lo de si renueva o no…

Quiero contar esta anécdota que me pasó, como significativo del cariño que le tiene la gente a Pepe Domingo, y por supuesto a Paco González que es la otra pata del banco… Me gustaría, no sé si podría, que se tuviera un detalle con este dependiente (Joan), como mandarle un saludo o mandarle un libro dedicado… porque os juro que era impresionante, lo bien que hablaba de Pepe…

Saludos

Ezequiel (Pamplona)