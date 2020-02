Gracias (Semana del 20 al 27 de febrero)

Queridos Paco, Pepe, Lama y resto del equipo de Tiempo de Juego.

Hace unos meses detectaron un tumor a mi hija de 13 años. Es un sarcoma de Ewing, un cáncer; algo que jamás supe que existía y que ahora está muy presente en nuestro día a día.

Mi vida; nuestra vida, cambió desde entonces y ahora estamos subidos a una montaña rusa de sentimientos y emociones.

Los profesionales del Hospital de La Paz en Madrid están tratando a nuestra princesa y ahora estamos en sus manos; en las manos de los mejores. Desgraciadamente, no podrá conservar su pierna derecha; pero seguirá con nosotros.

Quiero daros las gracias, a Tiempo de Juego y todos los que lo hacéis. Por servirme de bálsamo, por hacer que me olvide de esta pesadilla por unas horas, por transmitir ese buen rollo y alegría contagiosa que me hace sentir bien por un rato dentro de esta agonía.

No pretendo nada más que agradecer lo que me dais, no solo ahora, sino durante tantos y tantos años que formáis parte de mi vida. Creo que es justo agradeceros estos ratos de buena radio que sirven para olvidar las penas.

Gracias a todos. Gracias por elegir la Radio.

José