Gracias (Semana del 13 al 20 de febrero)

Hola chicos!! No sé si leeréis este mensaje, pero acabo de escuchar a Juanma como se ha emocionado estando con vosotros en el programa.

Ha contado que os escuchaba estando en Irlanda solo y en ese mismo momento me he emocionado yo también. Llevo 9 años y medio en Suiza, me vine solo y sin nadie a trabajar y desde entonces sólo hay una cosa que me ha acompañado siempre conmigo, en mis mejores y mis peores momentos, y sois vosotros. Yo también os considero mi familia y parte de mi vida ya que llevo toda mi vida con vosotros. Creo que todos los españoles que nos encontramos fuera se sentirán en algún momento tocados en el corazón por saber que por lejos que estemos, siempre podemos sentirnos como en casa al sintonizar Tiempo de Juego y El Partidazo. Radio, podcast o lo que sea. Sois grandes, ¡¡gracias de corazón!! ����������

(Pablo de Córdoba desde Zúrich, Suiza)

Soy Luciano Mayoral. Me ha recordado Juan Manuel. Yo os escuchaba desde las playas de Arequipa en Perú. Solo, con un libro, mi Blackberry y vosotros.

Cuando había un gol, del Madrid claro, la gente se me acercaba para oír conmigo. Al final estábamos más de 15 personas escuchándoos. Qué tiempos y qué grata compañía... Vivo ya en Madrid y me gustaría veros y agradeceros vuestra compañía.

Tengo mil anécdotas con vosotros de todo tipo, hasta con las flacas (chicas) en los telos (hoteles).

Después de oír a ese oyente que venía de Huelva, tengo que decir que a mí me pasa como a él. Tengo casi 43 años y es probable que os lleve oyendo desde más de la mitad de mi vida. Y aunque ahora estáis en COPE, guardo como oro en paño unos cuantos Carruseles de la Ser, donde aparecían Ponsetti y Gallego (una pena que no se fueran con Paco). Guardo el último Carrusel de Paco y la final de la Europa League de 2010, en la que no está Paco, pero se le homenajea en varias ocasiones. Así que, a pesar de no haber podido veros en persona, sois parte de la familia de muchos de nosotros.

Desde Argentina-Buenos Aires he conocido la muerte de David Gistau, que Dios le lleve en paz.

Como homenaje he buscado sus archivos de audio con Herrera y al escuchar su voz me he dado cuenta de la gran pérdida. En homenaje a él, para que sirva mi pésame a su familia y seres queridos. Se ha ido un Vikingo diferente…

¡Qué descanse en paz!