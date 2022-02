Gracias (Semana del 27 de enero al 3 de febrero)

A la atención de Pepe Domingo.

Soy un oyente del programa desde antes de tener memoria. Tengo 42 años, hace un mes perdí a mi padre y hoy han puesto en la radio la canción de Louis Armstrong, What a wonderful world. Me ha emocionado y me ha recordado a él.

Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 9 años y esa canción, junto con la voz de Pepe Domingo, sonaba en el coche todos los domingos mientras mi padre me llevaba de vuelta con mi madre. Era nuestra canción de despedida hasta el siguiente fin de semana dos semanas después.

Por recuerdos así os considero como parte de la familia y en cuanto he podido he ido a comprar el libro de Pepe Domingo. Cuando lo acabe os cuento, pero creo que me traerá muchos más recuerdos bonitos.

Buenas tardes.

Soy fiel oyente y seguidor en redes sociales de su programa y de toda la programación de COPE en sí. Hace años que me gustaría poder acudir como público al programa de Tiempo de Juego. Entiendo que en estos momentos pueda ser complicado por la situación que vivimos, pero me gustaría saber si tienen pensado ‘abrir’ al público el programa, como hacían antes del Covid.

En cualquier caso, aprovecho para darles las gracias por los ratos tan buenos que nos hacen pasar. Créanme si les digo que pocas cosas me hacen tan feliz como poner cualquiera de sus programas (Tiempo de Juego, El Partidazo) en directo o podcast desde cualquier sitio y a cualquier hora. Aunque les pueda parecer exagerado, les considero parte de mi familia y de mi vida.

Pd. El libro de Pepe lo he tenido que comprar en formato electrónico y leerlo desde el móvil, porque no he llegado a poderlo comprar en formato físico, y no quería esperar a la 2ª/3ª edición....

Reciban un cordial saludo.