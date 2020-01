Gracias (Semana del 2 de enero al 9 de enero)

Estimado equipo de Tiempo de Juego:

Muchas gracias Pepe por haber saludado a Ferrol y a Narón, ha sido un detallazo de tu parte. Mucha salud y próspero año nuevo a todo el equipo, sois geniales. Enhorabuena a Pepe además por su premio en Málaga.

Se os quiere mucho y da mucha compañía la radio en momentos en los que uno está solo. Paco y Juanma son tipos excepcionales como profesionales y directores. Somos afortunados los que vamos como público y podemos ver cómo hacéis todo en directo.

José Pita Basoa

Ya llega la Navidad, y yo me pongo bizcochón como Alcalá

Y me surgen estos versos, que no son una bacalá

Quiero expresaros mi agradecimiento, mi amor ciego

Cuándo me preguntan qué escucho digo:

Tiempo de Juego.

El de Paco, el de Pepe, el de Lama. No hay comparación

El tridente de la grada, la mejor combinación

Rubén Martín, Manolo Oliveros, Cañete, Albelda y Rincón

Gemma, Mansilla, Hevia. Moro, Evangelio y Petón.



Pedro Martín te dice el añadido y te cuenta su versión

Fouto defiende al VAR, sea cuál sea la ocasión

Antoñito, Helena y Miguelito, a pie de césped siempre están

Atentos de los protagonistas, de su gesto y de su andar.



El Gran Guasch es un referente, del deporte y del humor

De tomarse la vida con alegría, pero sobre todo con pasión

Maldini de ti también me acuerdo, tu calva nos muestra el camino

Te veo siempre en Youtube, qué bochorno de ser divino.

Juanma Castaño, creo que me tienes enamorado

Te deseo feliz año, escucho el Partidazo siempre de tu lado

Para todos y todas de los que me olvido

Les mando también un abrazo más que merecido.



Gracias por estar ahí, por vuestro talento y dedicación

Sois un ejemplo de entretenimiento, de ambición y diversión

Y como os considero casi como de mi familia

Quiero desearos felices fiestas y una mejor vigilia



¡Feliz Navidad!