Gracias (Semana del 13 al 20 de enero)

Querido equipo de Tiempo de Juego.

Hace mucho tiempo que tengo en mente escribiros una carta de agradecimiento por tantos años de compañía y buenos ratos. Como tantas cosas en la vida que no parecen urgentes, lo he ido prorrogando, pero, cuando esta semana he escuchado el final de la entrevista a Pepe en El Partidazo de COPE con motivo de su libro (que voy a comprar tan pronto como pueda), he decidido que era el momento de saldar esta deuda.

Tengo 40 años y os escucho desde siempre. Cuando era pequeño, pasaba los fines de semana en casa de la abuela junto a mi primo y, jugáramos a lo que jugáramos, de fondo siempre sonaba vuestro programa. Por supuesto, por aquel entonces estabais ‘en el otro sitio’ y, más cosas de la vida, mi abuela era una fiel oyente de Cope. Le cogíamos prestado un aparato de radio antiguo, analógico, de los que tenían una ruedecita para sintonizar los canales, y cambiábamos su querida COPE por la que era vuestra emisora. La pobre era mayor y poco ágil, así que le costaba la misma vida volver a resintonizar. Siempre nos decía que no le importaba prestarnos el transistor, pero que por favor antes de irnos volviéramos a dejar COPE. Y siempre se nos olvidaba hacerlo.

Ahora la verdad es que os escucho poco, porque el trabajo, la familia, etc. me conceden poca tregua, pero siempre que viajo a la hora de un partido, Tiempo de Juego suena en el coche o en el móvil, y gracias al pódcast no me pierdo un Tertulión.

En 2010 yo viví el cambio de emisora trabajando en Italia, país que creo que empecé a admirar con el “así está el calcio” de Paco. Quizá ayudó estar fuera y sentirme solo, pero me emocionó mucho la reacción de los compañeros con Paco, y me sigue poniendo el vello de punta pensar lo bonito que es conseguir ese nivel de amistad y compañerismo. Ojalá yo fuera tan buen compañero como para que los demás hicieran por mí algo así, y ojalá tuviera el coraje de hacer algo así por ellos.

Y de Pepe, qué puedo decir. Lo que ha conseguido es realmente increíble. Vendrán otros narradores buenos, otros directores buenos, pero nadie conseguirá que algo tan molesto como la publicidad nos resulte tan agradable y divertido. Que mi mujer, que odia el fútbol, cante “Be Be Uve ¡A! ¡A!” cada vez que pasamos por el banco. Y yo, hasta el día que me muera, me seguiré acordando de Pepe en cada cambio de hora, al escuchar cada motosierra y al beber cada cerveza con giste.

No puedo mencionar a todo el equipo, pero sí me quería acordar de Emilio Pérez de Rozas, que por la pasión que imprime a todo tiene mucho ‘hater’, pero cuya información y contrapunto son impagables.

Gracias por todo y seguid así.

Buenos días, familia:

Me llamo José Ángel, os escribo de Logroño y tengo 40 años. He pensado muchas veces en mandar este mensaje para agradeceros la compañía que me hacéis o lo que me divierto y disfruto escuchando Tiempo de Juego y El Partidazo, y finalmente me he animado porque quería compartir una pequeña historia con vosotros.

Os llevo escuchando desde que tendría unos 12 o 13 años, en aquella época en ‘la otra emisora’ y desde entonces la radio ha formado parte de mi vida y de mi día a día. Al principio con una pequeñita que costó 12.000 pesetas en su momento y que tenía autoapagado para poder caer en brazos de morfeo escuchando la radio y ahora con los móviles, que nos permiten escucharos en cualquier momento y lugar, incluso revivir momentos del pasado gracias a los podcasts.

En todo este tiempo me habéis hecho reír como nadie y hasta emocionarme en algunos momentos, como con la vuelta de Oliveros. Si he empezado este correo con "hola familia" no ha sido por casualidad, por la forma que tenéis de hacer radio creo de verdad que habéis creado una pequeña gran comunidad, gente que se identifica totalmente con vuestra forma de ser, de ver la vida y el deporte.

Mi abuelo Pepe fue la persona que me introdujo el gusanillo de la radio. Le recuerdo escuchándola prácticamente todo el día, las noticias, los matinales, las retransmisiones deportivas... a veces con el auricular, a veces con el altavoz, pero siempre con el transistor cerca.

En navidades, mi abuelo nos daba a cada uno de los nietos un sobrecito con nuestro nombre escrito de su puño y letra con 50€ dentro para que nos comprásemos lo que quisiéramos. Este año ha sido el primero que los nietos no hemos recibido ese sobre, mi abuelo falleció justo hace un año, el 15 de enero de 2021 por culpa del maldito Covid. Otros años recuerdo que esos 50€ los guardaba en la hucha y los juntaba con el resto del dinero que recibía en navidades o con el que ya tenía ahorrado, por lo que se convertía en dinero de gasto diario y rara vez se materializaba en un regalo concreto.

Por eso, con el último regalo que recibí por su parte quería comprarme algo físico, que me recordara a él. Y finalmente me decidí a gastar ese dinero en libros.

El primero lo tenía muy claro, tenía que ser la biografía de Rafa Nadal de Angelito García. En casa siempre hemos sido muy de Nadal, por cómo es dentro y fuera de la pista, por los valores que tiene y por lo que representa. Mis abuelos han celebrado algunos de sus triunfos en la Philippe Chatrier descorchando un benjamín de champán para brindar. Don Rafael Nadal Parera.

El segundo, desde que escuché en vuestro programa que Pepe Domingo iba a sacar nuevo libro, también. No había mejor forma de recordarme a mi abuelo con el libro de un hombre que "es radio", la misma radio que él me descubrió y me enseñó a disfrutar. Ayer bajé a comprarlo y estoy deseando hincarle el diente y devorarlo de principio a fin.

Todavía me queda algo de dinero y seguiré pensando cuál será el tercer libro que acompañe a los otros dos, pero de mientras ahí están estos en la estantería, que me hacen esbozar una sonrisa cada vez que desvío la mirada hacia ellos.

Un grandísimo abrazo para todo el equipo de Deportes COPE y decidle a Pepe Domingo que si en el tour de firmas incluye a Logroño, seré el primero en la fila para que me escriba una dedicatoria.

Muchísimas gracias por la Radio que hacéis. No cambiéis nunca.