Gracias (Semana del 23 al 30 de enero de 2020)

Hola chicos. Esta mañana me han llamado de una encuesta de medios de comunicación. No sé si son del EGM porque se llaman de otra manera. Me han tenido al teléfono un cuarto de hora, preguntándome por lo que escuchaba en la radio, qué días a qué horas, si la escuchaba en podcast, si utilizaba Internet y más cosas.

Les he dicho que os escucho siempre a vosotros y a Juanma en El Partidazo. Espero que se note en el EGM o para lo que sea la encuesta. Sois muy grandes, os sigo desde siempre y sólo nos queda que en la siguiente oleada seáis líderes los dos programas claramente.

No es por nada, pero cuando en el coche no pillo vuestros programas escucho Carrusel y El larguero y no hay color. Qué pena de programas, los han dejado como quiere Dobarro Riazor, los han demolido.

Un abrazo grande, grande a todos de Alfonso de Genevilla (Navarra).