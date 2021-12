Gracias (Semana del 2 al 9 de diciembre)

Buenas a todo el equipo de Tiempo de Juego.

Pese a que llevo con vosotros desde el 92, es la primera vez que me decido a escribiros. Os adelanto ya que en mi propia cabeza ya suena el retratito y que este correo será un poco pasteloso. No tengo intención de que sea leído en público ni necesito respuesta, solo quiero contaros una reflexión que me vino a la cabeza el sábado pasado cuando escuché a Oliveros.

Empezaré con un poco de historia personal. Yo soy de esos niños nacidos en el 82. Carne de Mundial, de Olimpiada y de aquellas clases con 42 alumnos. Como muchos niños yo también soñaba con ser futbolista y era además de esos raros de narices puesto que, siendo de Logroño, no era del Real Madrid o Barça, ni del Atleti como mi padre... Un poquito del Logroñés (el desaparecido, no los impostores que tenemos ahora y que pretenden reemplazar un sentimiento a base de talonario) y, sobre todo, bético. Seguramente mis primeros recuerdos futbolísticos son de Poli, de Gordillo y, un poco más adelante, de Alfonso, Finidi, Jarni o Denilson. No puedo decir que tuviera una infancia muy feliz porque sufrí episodios de bullying bastante bestias (aunque claro, en esos años eran cosas de chavales, o eso decían). A mí me dejaban jugar solo cuando llovía, porque no jugaban los otros) o cuando llevaba la pelota. Pero lo que sí que hacía cada día era una pequeña crónica (creo que todavía conservo alguna).

Para mí era un modo de imitar a mis auténticos ídolos de la infancia, de vosotros. Para mí el mejor día de la semana era el domingo por la tarde. Ponerme carrusel desde el inicio hasta el final (empalmarlo con Estudio Estadio y luego el Larguero) era lo mejor de la semana. Dejé de pensar en que quería ser futbolista, me conformaba con tener una camiseta de Alfonso y luego de Joaquín... Algún día me la compraré; quería ser periodista, pero al final tampoco pudo ser, había que quedarse en Logroño estudiando Historia (a cambio eso sí, fundé la radio de la universidad que seguimos manteniendo).

Y así fueron pasando los años... Os convertisteis en una parte más de mi vida, en una de las más importantes. Olimpiadas, Eurocopas, Mundiales, la Séptima, la pandemia, la Copa del Rey de mi Betis... En mi casa el grito de guerra era ¡Pepe, un purito! (Por cierto, todavía guardo un par de Reig 7 que me dio Armenteros la única vez que he ido a veros en directo). Las narraciones magistrales de Lama son religión y uno de esos sonidos que reconfortan. Y mientras las partidas del FIFA con mi hermano (esa tarde era sagrada, mi entonces novia y hoy mujer y madre de mi hijo sabía que esa tarde no existía).

Soy uno de esos que ha sufrido con vosotros, de los que, como Poli, no dudamos ni 30 segundos en firmar el contrato con vuestra nueva casa. De los que apretaba los puños de rabia cuando aquella loca quiso arrebatar lo más querido a Paco. De los que se apenaron cuando se fueron algunos como Rado, José Francisco o Robinson porque no pudimos despedirnos de ellos ya que al final sois parte de la banda sonora de nuestra vida.

Pero a lo que vamos. El sábado pasado estaba escuchando el Barça-Betis mientras iba al pueblo un rato y escuché que Oliveros volvía. Mientras explicaba lo que le pasó y yo tuve que parar el coche en uno de los caminos laterales para hacerle el caso que merecía. No pude contener las lágrimas de felicidad porque para mí es como si un amigo me dijera que había superado un cáncer. Un jabato el tío, admirable.

Con todo esto que, seguramente he redactado de una manera timorata y en lugar de escuchar una charla que he venido a ver, quiero daros las gracias sinceras por haber elegido la radio. Porque vosotros hayáis elegido entrar en mi vida e inocularme el único virus que conozco que hace algo bueno, que es el amor por esa radio que hace feliz a la gente.

Gracias, gracias y gracias.

Isaac Martínez Espinosa