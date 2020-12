Gracias (Semana del 21 al 27 de diciembre)

Buenos días;

Esto simplemente es un e-mail de agradecimiento por el increíble trabajo que hacen de entretenimiento. Se lo digo de corazón porque yo he pasado varios años por un problema de salud importante (nada maligno gracias a Dios), del cual estoy saliendo y ya me encuentro casi al 100%, por lo que creo que es el momento de darles las gracias por haberme hecho reír cuando no tenía ánimos para ello.

Puedo hacer un recopilatorio desde Wilson (Senabre), Bakalá (Maldini), ‘Van a pasar cositas’ (Rubén), ‘Mangazo’ (Guasch), ‘No ha sido gol, pues porque no ha sido gol’ (Poli), ‘Leo, Leo, Leo’ (Oliveros), la forma de decir ‘Whatsapp’ (Helena), ‘Taruguitos’, ‘Apostados’, ‘Candidatos’, ‘Aspirantes’ (Antoñito), ‘Don Rafael Nadal Parera’ (Angelito), los tres grandes de Paco ‘Nostrapacus’), Pepe (‘Mamonea el Madrid) y Lama (‘El Camero’), y así un sinfín desde Heri, pasando por el norte con Dobarro, hasta el sur con Oliva.

Para mí, aunque no se lo crean, son parte de mi vida porque les escucho en podcast todas las mañanas mientras me preparo para ir al trabajo y me hacen reír desde esas horas. Los fines de semana sigo con Tiempo de Juego, esperando al Tertulión de los domingos. Aunque siendo sincero, el Tiempo de Juego lo oigo fijo con Madrid, Barça y Atleti, los otros momentos depende del partido y de si estoy en mi casa o fuera.

Por último, quiero decirles que ya el momento cenit de todo fue durante el confinamiento, cuando yo estaba peor, con las historias del Rey Rama que me hacían olvidar todo durante esas dos horas que los escuchaba. Pues eso, que me prometí a mí mismo que si salía de esto tenía que compartilo con ustedes, porque han sido y serán partícipes de mi vida, aunque mi esposa me diga “desde por la mañana y ya con esa gente gritando”, aunque luego, cunado tengo el móvil cargando y los pongo más tarde, me dice “hoy no escuches El Partidazo”. Así que, en el fondo, también son parte de ella.

Gracias y no cambien nunca, aunque en cada EGM haya mangazo. ¡Ah! Y no tenemos fijo.