Gracias (Semana del 13 al 20 de diciembre)

Hola Compañeros (ruego me permitáis la familiaridad)

Mi nombre es Juan Santolaya, y os llevo escuchando desde que tengo memoria, la verdad. Me habéis acompañado haciendo los deberes en el colegio y durante la carrera, en mis aventuras en Noruega, Francia, Tailandia, Portugal, Estados unidos, Italia, Omán, Colombia, Indonesia, Australia, Japón…

Hoy os escribo para daros las gracias. Si bien es cierto que tenía que haber escrito estas palabras de agradecimiento desde hacía mucho tiempo, no he tenido el valor hasta hoy.

Mi padre me introdujo en vuestro mundo, donde por un momento conseguís que todos nosotros nos olvidemos de las cargas del día a día. Juntos nos sentábamos a escucharos mientras veíamos a nuestro Madrid (y a ratos a su Athletic de Bilbao), ya fuera en casa, en el estadio con la radio o mientras viajábamos en coche. Con vuestras voces de fondo, empecé a interesarme por un deporte que antes no me gustaba (yo era más de basket que de futbol).

El cáncer se llevó a mi padre hace 5 años. En sus últimos días, cuando la enfermedad le había invadido el cerebro, él no era capaz de comprender la realidad que le rodeaba. Sin embargo, vuestras voces era lo que conseguía conectarle con lo que sucedía en el día a día.

Cuando le visitaba en el hospital, me contaba vuestras tertulias y nos sentábamos a escucharlas juntos. La enfermedad no le permitía recordar así que se pasaba el día escuchando vuestras tertulias en bucle.

El día que falleció, en su móvil estaba vuestro podcast pausado. Nunca podré agradeceros lo suficiente por haberle dado a un enfermo una sonrisa en sus últimos momentos y esa última oportunidad de conectar con mi padre.

Desde que tengo 8 años (y voy para mis 33) me habéis acompañado en mis estudios, viajes, en el trabajo, paseando al perro... Pero desde hace 5 años cada vez que os escucho siento que me traéis a mi padre de vuelta por un ratito.

Muchas gracias por hacer el día a día un poquito mejor a todos nosotros,

Un abrazo y hasta el próximo partido.

PD: Ojalá esta carta os llegue al equipo entorno al 18 de diciembre, dado que ese es el día que falleció mi padre