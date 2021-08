Gracias (Semana del 11 al 18 de agosto de 2021)

Buenas,

Lo primero, sois unos fenómenos, ser el número uno en cualquier cosa es una locura y vosotros lo lleváis siendo desde que tengo memoria. Nací en el 93 y desde que tengo uso de razón os escucho por mi padre, gran aficionado de la radio y del Barça, yo he heredado ambas, pero cómo no hacerlo con: "Pepe un purito!", "Cosentino el rey de las encimeras", "Coronita" y todo el espectáculo que dais.

Paco eres el tío con más sentido común que se ha puesto delante de un micrófono. Yo soy del Barça pero amo a Lama, a Tomás, a Poli... todos sois enormes, pero Manolo Oliveros es la persona que más pequeñas alegrías me ha dado, siempre con esa pasión y saber estar, contundente pero rehuyendo la atención excesiva.

Personalmente sé que he tenido la suerte de crecer con "El Gaucho" y "Leo, Leo, Leo". Hoy es el primer partido sin Messi pero el gran vacío es el de Oli. La felicidad que nos ha dado y la pasión compartida es impagable. He pasado horas y horas con él, y he gritado de alegría y hasta llorado con su voz, Oli es único e irrepetible.

Por favor solo quiero que le mandéis muchísimo ánimo y apoyo del mundo, que estamos con él y que todo va a ir bien como merece. Gracias por lo que hacéis y por cómo lo hacéis.

Un abrazo enorme a todos, especialmente a Oli.

Hola, Tiempo de Juego:

Supongo que este será uno de los millones de mensajes que os envían pero necesitaba escribiros. Os lo debo por todos los días que habéis hecho que un domingo cualquiera fuese algo en familia. Me salvasteis de perder la ilusión por las cosas más insignificantes y de esto hace unos 20 años. No me gustaba la radio pero cuando ya no me oía nada puse la radio y ahí estabais vosotros, buscando personas para que se encuentren antes que vender el producto. En ese momento me disteis la vida para seguir.

Gracias, equipo.

P.D: Paco... ¡las que lías niño!

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hola, me llamo Rubén.

Os llevo escuchando desde 1994. Tengo 38 años. Fijaros si os conozco bien que a Rubén Martín le descubrí un día cuando hacíais en la Ser, con don Javier Lalaguna y José Luis Arriaza, Carrusel Deportivo Madrid los domingos por la mañana con los partidos de preferente, Tercera madrileña y Segunda 'B' con los partidos del Rayo de Primera, narrando una fase de Ascenso de Segunda 'B' del Móstoles y que no ascendió por un gol en el último minuto.

Después de esto, viene mi petición: ¿Podríais dejar en la web o en la aplicación todas las horas completas de Tiempo de Juego olímpico y todas las horas de Amanecer en Tokio, ya que por mi trabajo no los he podido oír todos?.

Muchas gracias por existir. Sin vosotros la mitad de mi vida sería insoportable.

Un saludo.

Felicidades por el seguimiento de los Juegos Olímpicos. A mi me aburría pero con vosotros es una gozada.

Lo dicho. Fantástico trabajo.

Juan Torralvo Laminar

Mi enhorabuena a la cadena por la decidida apuesta y por el trabajo realizado a lo largo de la Olimpiada. Un más que magnífico despliegue, lleno de información y de emoción, alcanzando a la mayor parte de las competiciones. Realmente hemos tenido la oportunidad de vivir momentos memorables que sin duda formarán parte de la historia de la radio.

Mis más sinceras felicitaciones a todos y cada uno de los integrantes del equipo, los de la primera fila y los que siempre trabajan en la sombra, cuyo esfuerzo y mérito nunca es menor. Todo un acierto que espero y deseo se traduzca en un resultado económico favorable.

Gracias a todos y saludos cordiales a todas las personas de COPE.

José Antonio Tarrero Balbás

Hola,

Una vez finalizadas las Olimpiadas les hago llegar mis mas sinceras felicitaciones por la magnífica retransmisión que el señor Manolo Lama y todo su amplio equipo día a día nos han ido informando detalladamente de todo lo que en Tokio acontecía.

Saludos y muchas gracias Jaime Vives.

Este correo que envío es simplemente para felicitarles por todo lo que habéis aportado por el gran trabajo realizado en estos Juegos Olímpicos a todo el equipo de Deportes y en general a toda la cadena.

Un abrazo,

Un fiel oyente

Carlos Barreto

Estimado equipo de Deportes de la cadena COPE

Me llamo Esteban Campillos y escribo este correo para felicitarles y agradecerles el tremendo trabajo realizado para hacernos llegar con toda la emoción todo lo acontecido en los JJOO de Tokio.

En muchos momentos he preferido el seguimiento por radio que por televisión. Vuestro sonido transmitía toda la tensión, emoción e ilusión que una cita así se merece. La información no ha podido ser más completa, de todos los deportes. Y además, habéis conseguido que, incluso en los momentos en los que no había información deportiva, me quedara sintonizando la COPE.

Espero que el equipo tenga una gran recompensa, bien material o bien en forma de descanso, tras el gran, gran, gran esfuerzo realizado.

¡Me pregunto cuándo han podido dormir!

Y también deseo que se mantenga el seguimiento de deportes "minoritarios" para que lleguemos, también los espectadores, con los deberes hechos a París 2024, y que no sea en ese momento cuando nos demos cuenta de que en España hay escaladores, tiradores, karatecas, taekwondistas, velocistas y tantos y tantos esforzados que se merecen la medalla de oro sólo por llegar hasta unas olimpiadas.

Lo dicho, enhorabuena y mil, mil, mil gracias.

Un abrazo.

Esteban Campillos

¡Buenas tardes!

Quería dar las gracias por las dos semanas tan bonitas que todo el Equipo de la COPE nos han dado de las olimpiadas, capitaneadas por el amigo Manolo Lama.

Gracias por los grandes profesionales que sois.

Un abrazo desde Sevilla.