Gracias (Semana del 30 de abril al 7 de mayo)

Gracias, muchas gracias.

Os cuento brevemente una cosa. Cómo le pasará a mucha gente, sois parte de mi vida. Os escucho desde niño, fines de semana y entre semana, de día y de noche. Con el paso del tiempo, la familia fue creciendo, tengo dos niños, y hubo unos años que los fines de semana era imposible escucharos tanto como acostumbraba, aunque siempre erais y sois mi opción de audio en Movistar.

Hace casi dos años, volvisteis a acompañarme mucho más, a Xabi, mi niño pequeño, 1 año y medio entonces, le diagnosticaron un neuroblastoma con muy mal pronostico. Él bilbaíno y cabezón como pocos, reunió las fuerzas que nadie en casa teníamos y salió adelante, un año y poco después estaba ya bien. Durante ese tiempo no faltamos a casi ningún programa, sobre todo mientras estábamos ingresados, consiguiendo sacarme una sonrisa aun en los peores momentos.

En septiembre, apenas un mes después de acabar el tratamiento, vino la temida recaída. Casi 0 opciones de salir adelante, lagrimas y días de hospital otra vez bien acompañado. Y miedo, mucho miedo. Xabi volvió a remontar, y ahora la vida nos ha traído a Barcelona, un tratamiento experimental para un tumor en el sistema nervioso central, mala pinta, pero quién sabe.

Durante todo este tiempo, Cañizares me ha maravillado, he de reconocer que no era santo de mi devoción, pero oírle hablar, sabiendo que paso por algo similar a lo que estamos pasando, ufff, por favor darle mil gracias, la esperanza que nos da, pensar que en el peor de los casos algún día por lo menos aparentemente veremos que la vida sigue, gracias portero.

Hoy ha sido el día que nos han dicho que le van a seguir tratando, pero parece, aunque no lo saben al 100% que el bicho ha vuelto, y que las oportunidades cada vez son menos. En casa somos muy futboleros, Andoni de 6 años, el hermano mayor de Xabi, no se pierde un partido en San Mames, y hasta somos socios del Athletic. Pero yo soy del Madrid, y de nuevo quiero dar las gracias, esta vez a Lama. “Aunque le den por muerto, aguanta, nunca hay que desconfiar, siempre se levanta” Eso dijo del Madrid el otro día, y a mí me vale para tener una pequeña esperanza con mi niño.

Supongo que ya lo sabréis de tantas veces que os lo han dicho, pero que importante es tener alguien que hasta en los peores días es capaz de hacerte sonreír, y vosotros lo hacéis cada tarde y cada noche, aunque sea una vez y un minuto al día, es de las mejores medicinas.

No cambiéis nunca.

Muchas gracias de corazón.