Gracias (Semana del 30 de abril al 7 de mayo)

Buenas familia!!!!

Soy Juanfran, aquel chico infectado por Covid19 al que llamasteis en tres ocasiones durante Tiempo de Juego. Os envío este correo para daros a todo el equipo las gracias.

Gracias por vuestras llamadas, por vuestro cariño, por vuestro compromiso. Gracias por ser como sois, por alegrarme los fines de semana, por estar pendientes de poder alegrar la vida a tantos y tantas personas que os necesitan. Gracias porque vosotros lo habéis pasado mal con la pérdida de seres queridos, personas allegadas y habéis pasado la enfermedad desde dentro. Gracias por vuestros mensajes de responsabilidad, por pensar en la gente, por estar ahí.

A modo particular estaría escribiendo horas y horas para poder transmitiros todo el bien que me habéis hecho. Gracias a Hevia que se puso en contacto conmigo y no dudé ni un segundo en atender vuestra llamada. Sabía que iba a ser diferente, que iba a dar esperanza y sobre todo que podía transmitir algo de tranquilidad. Gracias a Paco por tratarme con cariño y sobre todo por tu educación y saber estar ante algo que aún seguimos sin saber a ciencia cierta qué es. Gracias a todo el equipo por darme voz, me sentí muy afortunado.

Nunca os olvidaré.

Juanfran Barberá