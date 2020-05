Gracias (Semana del 23 al 30 de abril)

Buenas tardes.

Soy un oyente vuestro que os ha seguido desde el primer programa. (…) Por otro lado, yo voto izquierda y solo deciros que sigáis así, si hay que ser críticos hay que serlo, siempre con justicia. Aunque mucha gente os critique, también muchos pensamos que hay que decir las cosas sin colores ni filtros. Y por último, que os quiero mucho, sois para mí como parte de mi familia. Son 27 o 28 años juntos y he sufrido con lo que ha pasado Pepe.

Un abrazo.

Manuel Sendin

Ola Paco, Pepe, Lama e Juanma.

Perdonai por tratar-vos por vuestro nombre pero pienso que quando terminardes de ler este texto vás a compreender porque lo ago, para mi vosotros son parte de mi Familia.

Vos escribo pois este fin de semana voy a terminar mi confinamiento, empezei dia 11/3 e próximo lunes me voy a trabajar. Estuve a escuchar Tiempo de Juego e Partidazo todos los días, como ago desde ace muchos anos. Con vuestros programas hay llorado, llorei quando se comentou que el juego Liverpool vs Atletico Madrid poderia ser el ultimo partido de futebol con publico en mucho tiempo, llorei cuando morrio Radomir Antic "El Mejor", llorei quando morrio Michael Robinson "El Feliz", pero tambien a sonriedo, sonríe con el Rey Rama, e sorrie con Georgina, sorrie con Resistiré, e desfrutei mucho com el programa del dia 15/4 ... foram horas muy buenas, mejor incluso que tuviera visto 54 partidos de futebol (1 en cada dia) que es mi gran pasión.

Soy Paulo Tavares, tengo 47 anos, soy portugues e vos encontrei la primeira vez ace muchos anos en una noche miercoles europeia, procurava en el transistor de mi padre el relato de una equipo portuguesa e vos encontrei ... me parecio algo raro e quedei-me a escuchar. Quedei-me enamorado. Con vostros yo a crescido, aprendi mucho, aprendi a hablar e escribir espanhol (com errores claro, pero nunca há tenido classes), aprendi sobre deportes (futebol en particular), sobre comunicacion, sobre la vida. Soy fã de deporte, de futebol en particular, soy fã del Sporting Clube de Portugal, pero com los comentários de Valdano me isso fã del Real Madrid, con los comentários de Robinson me isso fã del Liverpool.

Acompañei la Quinta Del Bruite, el Dream Team, el titulo del “Mejor” en Atleti, el Madrid de Del Bosque, el titulo de Benitez en Valência, los Zinanes e Pavones, el Barça de Guardiola... entre tantos otros.

Quando saliran de la otra decidi irme com vosotros e ahora en estos tempos raros algo á descobierto; o cuanto importantes son em mi vida, por la noche (en directo) ou por la manana (en podcast) aqui estoy. Aí que avisar a essos que acen las contajes de audiencia que hay que anadir uno más, pois aca en Portugal hay un tio que todos os dias está con Tiempo de Juego e com Wl Partidazo.

Tal como my hijo me forzou a entrar en el futebol, donde soy scout ace 5 anos, en este confinamiento mi hijó mas nuevo me forzou a acer un canal de Youtube e como homenaje a Tiempo de Juego e El Partidazo coloquei como propósito “Ser el espácio de opinion mas influente del futebol português”. Un dia me gostaria de conocer personalmente todos vosotros, quien sabe se Dios me lo permite.

Pero por ahora lo importante es agradecer desde el fundo de mi coraçon GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS, MUCHAS GRACIAS.

Un gran abrazo.

PAULO TAVARES

Queridos amigos.

Quisiera felicitaros por el programa que estáis haciendo ya que me apetece que vuelva el fútbol (y eso que no soy nada futbolera).

Gracias a todos

Saludos:

Sí, GRACIAS, así en mayúsculas, porque si hay que dároslas siempre, estos días con más motivo, si cabe. A los que nos gusta la radio estas lecciones que estás dando cada semana no se nos olvidarán nunca. Además, como tuve la suerte de trabajar un tiempo en la radio (de hecho estuve en la SER en 2008 y 2009), puedo imaginar el curro de producción y técnico que estáis haciendo y no puedo sino aplaudiros.

Ya sabía de vuestra capacidad para hacer cosas distintas. De hecho, hace un par de años me entrevistasteis para un Tiempo de Juego Por El Mundo cuando vivía en Belgrado (ahora estoy en Barcelona, adonde justo llegué dos días antes del confinamiento), pero esta oportunidad que estamos teniendo de veros brillar de este modo es única.

Mencionabais el otro día las distintas maneras en que la radio ayuda. Estos días, supongo que todo el mundo, uno está algo más sensible, y escuchando las historias de vuestro programa uno pasa de la risa al llanto. Cuando lo oigo pienso en mi madre. 62 años, forrada de arriba abajo para trabajar toda la mañana en una residencia de ancianos donde no ha habido apenas casos y, por eso, les han ido mandando pacientes de otras residencias donde hubo muchos. También pienso en mis sobrinas, encerradas, pero con su energía inagotable.

Al final, aparte de tantas vidas, lo que esta situación nos está quitando son esos pedazos de humanidad que encontramos en los abrazos, los besos, los brindis, los gritos... al tiempo que ha sacado a la luz esos otros rasgos también inherentes al ser humano como son el miedo, la incertidumbre, la zozobra. Lo que vosotros estáis haciendo es reflejar todo eso de forma que, por un lado, no nos sintamos solos en el miedo y la incertidumbre, al notar que hay más gente que sufre y, por otro lado, ayudáis con vuestras caricias sonoras a que podamos "parchear" esa carencia de gestos humanos que, ojalá, recuperaremos algún día.

A mí me gusta mucho la música heavy clásica, así que me voy a despedir con una frase que pronuncia Sherpa, bajista y cantante de Barón Rojo en su época dorada, dirigiéndose a su público en el disco en directo "Al rojo vivo": "¡Que nunca nos faltéis!" Gracias.

Miguel

Buenas Paco, os sigo desde la Ser, de hecho sigo siendo oyente mayoritario de la Ser, pero cuando llega el finde me paso con vosotros.

Al llegar el Estado de Alarma y no haber fútbol ni deportes me dije: y ahora, ¿habrá Tiempo de Juego? ¿Para qué? Solo por curiosidad puse COPE y ... ya no pude desconectar. Que sepáis que los programas que estáis haciendo en este periodo me parecen flipantes.

Para un tío como yo, que todo hay que decirlo, no soy especialmente forofo del fútbol, pero no me pierdo un solo Tiempo de Juego, los programas de estos días, llenos de información ÚTIL, con entrevistas a expertos de verdad, haciendo las preguntas que yo haría, con vuestro habitual sentido del humor, SIN POLÍTICA, sin el cansino "... pues yo opino que ..." de otros programas, pues eso, ¡CHAPEAU!

Salvando las enormes distancias, estos programas me han recordado aquel triste finde posterior a los atentados del 11M, en el que lo menos importante era el deporte y donde tuve la suerte de informarme con vosotros.

Y es que en estas circunstancias excepcionales creo que es donde salen los excelentes profesionales que lleváis dentro. Todo tu equipo, pero especialmente tú, Paco por haber sabido juntarles y haber sabido crear el especial ambiente de trabajo que se ‘huele’ a este lado del altavoz.

PD: Un abrazo por lo de Robinson, a mí sin conocerle personalmente se me ha encogido el corazón, así que supongo que a los que le conocíais os tiene que haber dolido mucho más.

Muchas gracias a todos. Por favor, seguid así.

Raúl

Buenos días.

Quería hacerles llegar mis felicitaciones por cómo están llevando el programa en estos momentos. Soy un oyente de COPE que no escuchaba su programa, ya que no soy aficionado al fútbol ni en general a las noticias deportivas, pero ahora no me lo pierdo. Creo que están demostrando una profesionalidad y un conocimiento de la actualidad envidiable. A seguir!!!

Rodrigo Lueje

Gracias a los de Tiempo de Juego por la enorme felicidad que me dais. Qué maravilla de programa que tantos efectos produce: alegría, sentido del humor, cultura, temas variados, conexiones con tantas personas y sus circunstancias... Dios mío, qué bien lo hacéis.

Gracias, gracias y gracias. Felicidades también a vuestras familias.

María

Soy seguidor vuestro desde el principio… Desde aquí quiero mandar mi apoyo a Pepe y a Lama.

Sé que Lama saldrá sin problemas, lo he tenido en mi familia… y ha salido gracias a Dios y a la ayuda de los sanitarios, que nunca se comprenderá y se reconocerá lo suficiente para saber lo que han hecho (mi hermana es médico y mi sobrina, también).

Pero a Pepe lo quiero de forma especial… es una afable, leal y, sobre todo, buena persona… como lo era Robinson… ¿Por qué siempre se van las buenas personas? Bueno Pepe estoy hoy aquí para apoyarte y darte ánimos.

En el 2016, tuve un aneurisma cerebral severo y me recupere, por completo. Hoy en día nadie me lo nota, salvo por la enorme cicatriz que adorna mi cráneo por la parte posterior… pero me comenta mi mujer que cuando estuve convaleciente yo, por supuesto, no me acuerdo de nada de los 6 primeros meses y tengo pocos recuerdos del primer año, me ponía los fines de semana vuestro programa y que cuando tú empezabas con tus anuncios me echaba a llorar como un niño, como lo estoy haciendo en estos momentos al recordarlo… porque siempre le chincho a mi mujer con tus anuncios.

Nunca he escrito, ni he llamado, ni me he dirigido a programa alguno. Pero hoy, es de ley hacerlo… Hace poco leí un libro sobre un tema japonés ‘Ikigai’, la razón de nuestra existencia. Ayer Pablo Motos también hizo una introducción parecida… creo que debes pensar que no haces un programa de radio, es algo más… Todos sois grandes periodistas, pero tú nos das algo que no da nadie del programa…

Espero de corazón que lo pases y tenga salud y ganas de estar con nosotros durante mucho, mucho tiempo. No te retires hasta que tu cuerpo y mente te lo diga. Aun así, estaremos contigo.

Muchas gracias y muchos programas.

Te queremos.