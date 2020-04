Gracias (Semana del 16 al 23 de abril)

Hola buenas.

He escrito pocas veces al programa, alguna vez por WhatsApp para participar en algo y otras por aquí para preguntar e incluso pediros cosas. Hoy solamente quería escribiros para daros un mensaje de agradecimiento.

Muchas veces me pregunto si el profesional de la radio es consciente y sabe realmente de la dimensión y del bien que puede llegar a hacer, no solo con la información si no también con la distracción. Hacía muchísimo tiempo que no me reía tanto como en la entrevista a Georgina.

Escucharos es como cuando escuchas a un grupo de amigos, que de forma natural y sin necesitar un modelo y preparación a la hora de opinar, hablar o debatir en el programa, habla de deporte, de la vida y cuenta e informa sobre la pasión que es el fútbol y el deporte para muchos. Admiro a todos los que estáis ahí y habéis conseguido vivir de lo que para muchos es un sueño, nuestra pasión que es la radio y el deporte.

Yo, concretamente, he tenido situaciones personales, familiares o circunstancias durante la vida que me han hecho ser más o menos fuerte y capaz de tener la suerte de llevar bastante bien el confinamiento en lo referente a agobios, aburrimiento o ansiedad, pero no quiero entrar en hablar de mí personalmente. Quiero entrar en que yo, por ejemplo, tengo una circunstancia en casa compleja. Tengo un hermano con discapacidad y trastornos mentales que hace que la convivencia sea dura y difícil siempre. Y más en estas circunstancias.

Concretamente el confinamiento para él, en especial, es bastante difícil. Vosotros conseguís que yo pueda tener un momento de risas, información, compañía y disfrute casi a diario con El Partidazo y Tiempo De Juego. Como si fuera una vía de escape. Soy de los que se pone una alarma cinco minutos antes del comienzo de cada programa, tanto por las noches como los fines de semana con vosotros. Y de los que acuden al podcast de Ivoox en cuanto puedo si me he tenido que perder algo.

Desde hace muchos años se que no soy el que está mejor, pero tampoco el que está peor y por eso considero que no tengo derecho a quejarme como bien explica en ocasiones Manolo Lama, con el que me siento muy identificado y ayudado en todas las opiniones que ha estado dando durante estos momentos de confinamiento.

Hablaba el otro día en un programa Juanma o Paco pidiendo perdón porque en ocasiones también vosotros os venís abajo, pero ahí está vuestra magia. Tenéis naturalidad y cotidianidad y por eso muchos nos sentimos identificados con la coherencia y la resolución en muchos momentos de Manolo Lama, con la voz de Pepe Domingo Castaño, con la pasión y buenos programas que monta y ejecuta Paco González, con los chistes y momentos graciosos de Antonio, Hugo, Poli o Tomás, pasando por los buenos momentos de todas las noches o de La Primera Hora y terminando con la pasión y realidad que pone Jorge Hevia a la hora de leer mensajes.

De corazón y para no enrollarme más, mi admiración reconocimiento y agradecimiento por ser y hacer Radio, por ser compañía y por hacer tanto bien. Como diría Alberto Arauz, os escribe desde este humilde ordenador un oyente fiel de 23 años desde Sevilla. Un abrazo y ojalá pronto pueda pasar todo esto y conseguir ir un día a conoceros y ver un programa en directo.

Muchas gracias por todo. Viva la radio, viva Tiempo De Juego y viva España.

Buenas tardes.

No he conseguido el número de WhatsApp, por eso os escribo. Quiero enviar mi felicitación por las entrevistas que está realizando Paco y que me están emocionando. Hacéis una extraordinaria labor.

Un abrazo grande. A seguir valientes.

Pedro Belmonte

Buenas tardes.

Primero me voy a presentar brevemente: Traumatólogo, coordinador de la Unidad de Cirugía Artroscópica y Patología del Hombro del Sector I del SALUD de ZARAGOZA.

Hoy estoy de guardia, y como siempre que puedo, con la radio enchufada en vuestro dial y la voz de Paquito de fondo. Acabo de escuchar que Pepe Domingo está bien, es una victoria más sobre esta terrible pandemia que nos está destrozando... Estáis informando perfectamente de la situación actual y cómo tenemos que combatir este maldito virus con los 'medios' de los que disponemos. No voy a contaros nada sanitario porque completáis el programa de una manera excelente con expertos y no creo que pueda aportar mucho más. El motivo por el que escribo es sencillo: VOSOTROS.

Tengo 41 años. Puedo decir que me habéis acompañado en todos los momentos más importantes de mi vida, los buenos y los malos: exámenes de instituto, selectividad, facultad de Medicina, exámen MIR, los viajes en coche de vuelta de Benicasim, oposición de Traumatología en Zaragoza, tardes de sábados, domingos, un largo etc.

Poder escucharos estos días forma parte de esta lucha colectiva, parte de la medicación que necesitamos hasta que llegue la vacuna que acabe con esta pesadilla. Encender la radio el sábado o el domingo, en la hora habitual, y poder pasar el día con Tiempo de Juego es una terapia mental (incluyo a Poli Rincón, quién me lo iba a decir), una válvula de escape, una normalización de nuestras costumbres en un momento completamente anormal e irracional.

En definitiva, sois unos cracks y buena gente (Lama también, venga), que nos hacéis la vida más fácil y llevadera en estos duros momentos. Es cuando uno se da cuenta de lo necesarios que son los pequeños momentos y las costumbres más básicas. Hacéis una radio que llega directamente a las emociones, una inyección de buen rollo que debía pautarse de forma generalizada.

GRACIAS de corazón a vosotros por ayudarnos y seguir ahí al pie del cañón también, de parte de un médico hincha del Atleti.

Atentamente.

Me gusta más este formato de Tiempo de Juego de fin de semana que el de fútbol.

Felicidades Paco porque es un programón como dirían los de El Grupo Risa. Es un programa variado y ameno y lleváis a gente de todo tipo con todo tipo de temas. Es un magazine súper ameno.

Ah. Qué Pepe Domingo se ponga muy bien. El equipo de Deportes COPE es un equipo muy profesional. Me gustaría que empezara el fútbol pero que no se olviden de hacer tests a sanitarios y profesiones en primera línea de ataque contra el puto virus.

Un saludo y viva el deporte con la retransmisión del equipo COPE y la Vuelta ciclista del equipo Risa.

Hola Paco y equipo…

Quería solamente daros las gracias por el programa del día 19… Como diría Roberto fue un “programóooonnn” en el que hubo de todo. Desde la emoción de volver a oír a la 'Leyenda' Pepe Domingo Castaño, que yo hasta me emocioné, no lo voy a negar (aunque ya sospechaba que le podía pasar algo cuando entrevistasteis al Duo Dinámico y dijo algo de la garganta), luego la entrevista que se le hizo al hermano de Ángel García, donde Paco iba a empezar de cachondeo con Ángelito García y hasta el propio Paco se volvió serio cuando escuchó las quejas y cualquiera le cuenta una cosa a Hevía ahora…

Y por no hablar de lo que ya es historia de la radio, el momento de la entrevista a la tenista, sencillamente sin palabras, y nunca mejor dicho, porque es que no hubo palabras, fueron risas. Lo único que podría reprochar a Paco o a Tiempo de Juego es que no hubiera una cámara de video grabando ese momento… Gracias de verdad por lo que estáis haciendo, cómo os estáis reinventando y tiene mucho mérito como Paco González esta llevando estos programas…

Un saludo

Queridos Paco, Pepe, Manolo y demás colaboradores:

Es en estos momentos cuando a los oyentes nos toca daros las gracias y devolveros todo el cariño y compañía que nos habéis dedicado desde hace muchos años. Gracias a vosotros algunos nos enamoramos de la radio y decidimos estudiar periodismo soñando alguna vez cantar un gol, una canasta o una victoria con vosotros.

Gracias por hacer que los peores momentos no sean tan malos como parecen y que de todo se puede sacar una sonrisa, como si de una valoración de 'Poligramas' se tratase, o por poder compartir todas y cada una de las alegrías que nuestro deporte nos ha dado y llevarlas a las casas de los españoles, incluso cuando no estábamos en nuestro maravilloso país.

Son muchas horas, meses y años con vosotros a través de las carreteras yendo a jugar, estudiando para esos malditos exámenes o en una simple tarde de fin de semana. Sentiros orgullosos de vuestro servicio a la sociedad porque no solo distraéis, hacéis felices a la gente, algo que no se consigue tan fácilmente.

Me cuesta escribir un simple correo porque no es la mejor forma de demostraros todo lo que habéis hecho por nosotros, pero incluso desde aquí, desde la España vaciada, desde la localidad de Benavente, donde por desgracia el coronavirus ha afectado fuertemente sobre todo en una residencia de ancianos, gracias por hacer radio.

PD: Este lunes es el día de La Veguilla, Patrona de Benavente y el Ayto. quiere hace un experimento. Ha pedido a los vecinos vestirse con los uniformes de las peñas oficiales/cuadrillas y realizar la tradicional petición del Toro Enmaromado desde los balcones, ya que lo normal es hacerlo en la plaza mayor donde se reúnen entre 6.000 y 7.000 personas. Veremos como evoluciona todo.

Mil abrazos para todos.