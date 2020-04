Gracias (Semana del 2 al 9 de abril)

Hola gente. Mi nombre es G. y soy un chaval de 17 años.

Creo, o al menos así ocurre en mi entorno, que no mucha gente de mi edad escucha la radio y, a veces, hasta me da vergüenza decirlo, pero sois de lo mejor que me ha pasado en la vida. Os escribo principalmente para daros las gracias. No solo tengo que agradeceros que estéis ahí en la situación que estamos viviendo, sino por todo lo anterior. Me hacéis evadirme de todos mis problemas, que seguramente sean tonterías a ojos de muchos, pero a mí me afectan mucho y, gracias a vosotros, puedo evadirme durante los fines de semana.

Sois el antídoto para todos mis males, de verdad, muchas gracias. Gracias a Paco por su trabajo incansable. Gracias a Armenteros, ese negrito que es el mejor en subir el ánimo. Gracias a su majestad, la leyenda Pepe por seguir ahí con todos nosotros unos años más. Gracias a Lama por su repentina serenidad y por su sabiduría. ¡Ay mi madre el bicho, niño! Gracias a Tomás, simplemente por ser como eres, no cambies nunca, ojalá me saludaras un día. Gracias a Poli por estar tan rematadamente loco y no darse cuenta de ello en muchas ocasiones. Gracias a Heri por ser de mi tierra. ¡Puxa Asturias! Gracias a Miguelito por ser tan perseverante en todo y por seguir al mejor equipo del mundo. Gracias a Antoñito por su espontaneidad y por defender lo indefendible. Gracias a Minguella, a Helena, a Oli, porque siguiendo la actualidad de un equipo que no me apasiona nada habéis conseguido que no me disguste escucharos y hasta me trague los partidos del Barcelona. Gracias a Rubén Martín, uno de los más cuerdos que hay por ahí. Gracias a Gemma tan indispensable en la publicidad y en esos sobres de cromos que abre junto a Andrea. También muchas gracias a ella por la Segunda B. Gracias a Hevia por dirigir tan bien a esta banda. Gracias a Pedrito, Greto Martín, aunque no tienes razón con muchas cosas, pero la pasión con las que las defiendes es digna de admiración. Gracias a Parra, Evangelio, Mansilla, Maldini, Prieto, Albelda, Duque, Morientes, Liaño, Sanchís, Dani, Casquero, César, Cedrún, Senabre, Paniagua, Petón, Uzquiano, Oliva, Xuancar, Ocaña, Escalera, Dobarro, Fouto... Y muchos más que me dejo, todos sois increíbles. Gracias a todos vosotros por todo lo que hacéis y por cómo lo hacéis. Algún día espero poder ir a veros en directo hacer el programa, con su Liga y sus goles. Hasta entonces lo mejor que puedo hacer es seguir escuchando y escribiros para que sepáis que siempre que puedo estoy al otro lado. Una vez más gracias por vuestra labor, sois imprescindibles en todo momento y más en este. Me gustaría que me respondiera Hevia, Evangelio o quién lea esto o por lo menos que de las gracias de mi parte a todo el equipazo que tenéis. Sois los mejores, nunca lo olvidéis.

Un abrazo enorme a cada uno de vosotros y en particular a los que lo estéis pasando mal estos días.

GUILLERMO

PD.: Si por algún casual leéis esto en antena no digáis mi nombre completo ni mi edad, por favor. Y si es así y pudierais avisar de que va a salir en antena...

Buenos días a todos.

Llevo años y años escuchándoos y sois los 'culpables' de que ahora escuche la COPE en general, no sólo por vuestro programa. Os escribo solo para agradeceros el esfuerzo que estáis haciendo estos fines de semana de confinamiento. De hecho, os están saliendo unos programas 'redondos', geniales. ¿Quién iba a decir que era posible sin tener deporte?

Estáis demostrando una vez más que sois únicos. Nos hacéis mucha compañía y nos alegráis la vida. De nuevo, muchas gracias.

Tino Álvarez

Hola, hola!,

Hace tiempo que os quería escribir y no sé (supongo que si) si os llegará. Sin duda alguna estamos viviendo uno de los momentos más difíciles de nuestra generación y estáis siendo un gran apoyo para mi y para muchas personas.

Yo soy Unai. Un chico de 28 años que os lleva siguiendo desde que tengo memoria. Mi primer recuerdo vuestro es de Manolo Lama narrando los penaltis del Irlanda-España en Corea 2002 (maldito AL-GANDUR). He tenido la fortuna de poder participar alguna vez en el programa y poder ir a visitaros gracias a Joseba, donde vivimos un finde muy especial charlando con algunos de vosotros, acudiendo a los programas de tarde y de noche y viendo partidos que es lo que nos gusta.

Dicho todo esto, simplemente quería aportar mi granito de arena y agradeceros todo lo que hacéis, desde Paco (el más grande) hasta Mansilla, Hevia, Tomás, Gemita y todos los que estáis... seguro que al igual que todos estáis perdiendo gente conocida o querida como el gran Radomir que se nos fue esta semana o Lorenzo o tantos otros que desgraciadamente están cayendo en esta maldita pandemia. Yo personalmente he tenido la suerte de momento de poder estar con mi familia. Lo estamos pasando como podemos y en casa, que es lo que debemos hacer, aunque se hace duro no poder hacer deporte y en mi caso acabar la liga EBA de baloncesto. Así que sin enrollarme más simplemente un GRACIAS y un fuerte abrazo a distancia para todos. Lo primero que haré cuando podamos salir y hacer vida normal será intentar ir a visitaros y poder pasar otra tarde maravillosa como hace años...

UN BRATZO

Hola chicos.

Mi nombre es Leo. Llevo desde 2008 siguiendo vuestro programa, ya sea en la anterior cadena o en la actual. Sois muy grandes. Vuestras voces me haces sentir en casa jeje. Suelo ser bastante rancio y no mandar este tipo de mensajes, pero vosotros sois parte de mi vida. Mis hijos cantan vuestros anuncios y todo. Un abrazo grande. Os admiro mucho. Espero que estéis bien. Será en confinamiento que me ha puesto sentimental.

Hola.

Paco González está haciendo programas extraordinarios de Tiempo de Juego estos fines de semana. Enhorabuena.

Saludos

Hola Paco, Pepe, Lama, Hevia... en definitiva, hola familia de Tiempo de Juego.

Antes que nada y de que Paco diga eso de bla bla bla. Soy Jonathan Fariñas, recientemente cumplí 30 años y en cuarentena. Para colmo soy estudiante de comunicación de la Universidad Oberta de Catalunya, aunque soy valenciano y de Vinaròs. Os escribía para daros las gracias por hacer de los fines de semana de confinamiento una pasaje del humor, de la información y del entretenimiento. Por ser referentes en la vida de este 'comunicador' en formación, que tiene en sus metas ser algún día parte de esa redacción y de esa radio, que mi abuelo (gallego como nuestra Leyenda) metió en los fines de semana de su infancia para escuchar los goles de su Real Madrid y su añorado Deportivo de la Coruña. Gracias a todos vosotros, por despertar en mí las ganas de comunicar y en este momento tan especial de nuestras vidas, gracias por hacer de la radio y de Tiempo de Juego un bálsamo semanal para curar la herida de esta pandemia.

Fdo: Jonathan Guerrero Fariñas