Gracias (Del 7 al 14 de febrero)

Alcalá de Henares, 1 de febrero de 2019.

Estimados Paco González, Pepe Domingo Castaño, Jorge Hevia y todo el equipo de Tiempo de Juego, Mi nombre es Jorge Coca, tengo 26 años y vivo en Alcalá de Henares.

Soy fiel seguidor de vuestro programa desde hace más de 15 años, y no, no os fallan las cuentas, he sido y soy un fiel consumidor de radio. Esta pasión me fue transmitida desde bien pequeño por mi abuelo y mi madre, quienes son de las personas que duermen con la radio bajo la almohada. Y así, con esa pequeña anécdota, comenzó sin darme cuenta una historia que me tiene un 1 de febrero de 2019 escribiéndoos mi primera carta a un programa así, la ocasión está más que justificada.

Debido a esta afición que antes comentaba, los reyes magos me dejaron como regalo una pequeña radio portátil (la cual sigue en funcionamiento) ya que siempre le quitaba a mi madre la suya; corría el año 2003 y yo tenía 10 años.

Mi madre siempre ha sido oyente de Radio Nacional por lo que mis primeros pasos en la radio fueron escuchando a Chema Abad en las retrasmisiones del Madrid y de la Selección Española. Gracias a la influencia que el FIFA ejerció en mí, llegue hasta vosotros para quedarme fin de semana tras fin de semana escuchando el Carrusel Deportivo. Era tal la afición a vuestro programa que con apenas 11 años os escuchaba fin de semana tras fin de semana, incluso en el larguero, muchas veces hasta el final, lo cual me provocó algún que otro bostezo en el colegio. Todavía recuerdo esos años en los que De La Morena entrevistaba a Fernando Alonso durante 20 minutos después de cada carrera…….

Siguiendo la tónica de un domingo como otro cualquiera, el 1 de Febrero de 2004 (hace hoy 15 años) transcurría con normalidad para mí, recuerdo irme a la cama pensando en si se me habría olvidado hacer los deberes de alguna asignatura del día siguiente; cursaba 6º de Primaria. Me quedé dormido escuchando el larguero pero antes de que terminara me desperté. Con el fin de no perder el sueño decidí apagar la radio que tenía bajo la almohada, no surtió efecto y el insomnio se apodero de mí. Tras una hora dando vueltas en la cama, tomé la decisión de volver a encenderla a ver si cogía el sueño, y queridos amigos, esa decisión cambio mi vida, y no es una exageración.

Recuerdo escuchar a Pepe domingo el primero, no daba crédito, pensaba que era publicidad, un corte de grabación…mil cosas antes que pensar que esos mismos a los que escuchaba retransmitiendo al Real Madrid, estaban retransmitiendo la Superbowl. Tenía 12 años y he sido siempre un apasionado del deporte pero sinceramente no tenía mucho conocimiento sobre el futbol americano, y he de confesar que dudé durante un poco si verdaderamente lo hacíais en serio, aunque me duró poco esa duda. No pude despegarme de la radio en toda la noche. Al día siguiente en el colegio recuerdo no poder comentarlo con nadie, me tomaban por un loco, nadie pillaba las gracias; ni ese, ni el resto de los 6 años siguientes. No se reían ni con ¡PEPE un Actimel!, ni con “estas más acabado que el gato de Ponseti”…….. Y mil otras más.

He de confesar que, a pesar de que ha pasado tiempo, no llevé muy bien no os dejaran hacer el evento que nadie quería hacer en España. Me enfade con la empresa que echo a Paco hasta el punto de no escuchar ninguno de sus programas, bueno, excepto la vida moderna por YouTube y en oculto para que no cuente las visitas. Pero a día de hoy, lo único que puedo hacer, y pretendo con esta carta, es daros las GRACIAS y deciros QUE ME SIENTO UN AFORTUNADO.

GRACIAS A VOSOTROS, a mis 26 años, soy un enamorado del futbol americano. Lo sigo con pasión fin de semana tras fin de semana, viendo más partidos que del futbol europeo. Tras ese 1 de Febrero de 2004, cada domingo de Superbowl era marcado a fuego en mi calendario. Los primeros años compraba coca cola, doritos, chuches… ahora compro jamoncito, coca cola, chuches, alguna copita de vez en cuando…

He de confesaros que no es lo mismo sin vosotros y sé que con esta edad lo habría disfrutado de otra manera, aunque he de deciros que no lo cambiaría. No lo cambiaría porque me hicisteis sentir único, no había internet, ni redes sociales, podcast, si lo escuchaste bien si no, pues para los locos que lo sabíamos. Con el paso de los años, todos nosotros sabemos que esto es irrepetible, a día de hoy con la piel fina que tiene el mundo, redes sociales… se me hace imposible. Es algo que me ha costado asumir, que no se va a volver a repetir algo tan salvaje, sorprendente, rompiendo todo molde pensable…. Imagino que para vosotros también ha sido incluso más duro que para nosotros los oyentes, pero ya no sé si será por la madurez o porque, me he dado cuenta de que realmente SOY UN AFORTUNADO, GRACIAS A VOSOTROS ME SIENTO UN AFORTUNADO. Los viví en directo, y no todo el mundo puede decirlo. Diremos que hemos visto a España ganar el mundial, a Rafa Nadal, a Pau Gasol….etc. YO PUEDO DECIR MUY ORGULLOSAMENTE QUE ESCUCHE TODOS LOS PROGRAMAS DE CARRUSEL DEPORTIVO ESPECIAL SUPERBOWL en directo.

Llevo bastantes años pensando en escribiros una carta de este tipo, porque una vez que uno va teniendo experiencia laboral se da cuenta, que todos queremos tener un salario mayor, pero algo que no se puede pagar es que los clientes/oyentes compartan contigo lo feliz que has conseguido hacerles.

Dado que se cumplen 15 años de ese magnífico día, me he visto en la obligación de hacerlo a pesar de la fiebre que tengo. Aquí os dejo una historia más de las muchas que os habrán llegado y que espero que os guste recibir.

Un saludo, Jorge Coca López