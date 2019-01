Gracias (Del 17 al 24 de enero)

Hola, Hola!!!. El 11 de diciembre de 2005, fue la primera vez que sintonice la radio para escuchar un partido de fútbol, (Málaga-Real Madrid) por aquel entonces yo tenía catorce años, desde entonces hasta ahora, siempre habéis estado conmigo, en los buenos y en los malos momentos.

Existía la peculiaridad de que vivía en un pueblo situado al sur de Cantabria, una localidad pequeña de no más de doce habitantes, así que en algunos momentos era inevitable sentir ese sentimiento de soledad, un sentimiento que se apagaba cada vez que sintonizaba la radio. Escuchaba a unos tíos que no conocía de nada, que le cantaban a un tractor y utilizan Nessun Dorma para anunciar una motosierra, algo que no tenía ningún sentido, pero joder, me parecía todo tan brillante, tan divertido, tan extraordinario, es decir tan necesario, que no me paraba a pensar nada más.

No soy muy dado a agradecimientos, ni todas estas cursiladas, pero sentía la obligación de daros las gracias por haberme acompañado catorce años de mi vida, por haberme hecho reír, por todo de verdad. Desgraciadamente esta semana ha fallecido mi madre, una persona muy especial, son momentos muy difíciles los de ahora, sin embargo ayer puse la radio y ahí estaba la Cope, en cuanto os escuche sentí una sensación de alegría, mínima, pero en definitiva alegría, algo que se antoja muy complicado estos días.

Simplemente daros las gracias por hacer la radio que hacéis, por todos esos momentos que he vivido con vosotros y por los que vendrán.

Un saludo,

Daniel.