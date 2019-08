Gracias (Del 28 de agosto al 4 de septiembre)

¡¡Holaa holaaaaaaa!!

Un saludo al encargado de leer este correo electrónico: Paco, Heri Frade, Jorge Hevia, Germán Mansilla... ¡A todos!

En primer lugar, me presento, mi nombre es Lorenzo Canete, de Huesca, y soy un oyente fiel desde que estábais en el otro lado y más todavía desde cuando hace 10 años os pasásteis a COPE (¡No se confundan!)

Quería daros las gracias porque he pasado un verano un poco atípico, sin poder hacer mucha vida de verano, sin irme de vacaciones y pasando mucho tiempo encerrado en casa. En este tiempo, la radio y sobre todo el equipo de Deportes habéis sido mi mayor apoyo y entretenimiento.

Desde el programa de las 3 al mediodía, el de la tarde a las 20:30, El Partidazo... ¡Y por supuesto el Tour! ¡Y ahora con La Vuelta!

Ha sido el gran momento de cada día durante tres semanas seguidas ese instante en el que Heri Frade saludaba de esa manera tan característica. Y sigue pasando igual ahora en La Vuelta. Quería daros mi más sincera ENHORABUENA por el equipazo que habéis formado para esos Tiempo de Juego de ciclismo.

A todos ya os conocía, ¿qué vamos a descubrir de los genios Heri y Quique Iglesias? ¿O de todo lo que sabe Alberto Arauz? Y esos comentaristas, todos impecables (aunque Alañá se enrolle un poco de vez en cuando! jaja).

Eso sí, me ha sorprendido la nueva incorporación que habéis hecho este año y por el que también os doy la enhorabuena. Ese fichaje de Alberto Marcos ha sido una muy grata sorpresa. Un trabajo en la producción como siempre ha dicho Heri Frade... yo he visto este año que ha ido todo mucho más sobre ruedas que en otras ediciones anteriores, bien ensamblado y todo sonando perfecto a su momento. Buceando además los resúmenes que hacía diarios de cada etapa eran geniales y el resumen total del Tour que sonó en antena el último día sublime, me puso los pelos de punta.

Además, como ya os he dicho, he estado enganchado por mis circunstancias a la radio todo el día, he podido escucharle tanto a ese Alberto Marcos como al resto de voces nuevas en la programación diaria y ha sido la persona más llamativa, buen tono, ameno y parece trabajador,

¡Qué le habéis tenido algunos días de mañana a noche! También he podido escucharle en Tiempos de Juego con el Gran Xuancar y con Santiago Duque el pasado fin de semana. Para mí, 'crack' y un refuerzo más para que ese equipo sea ya insuperable, los mejores de la radio española. ¡Espero seguir escuchándole después del verano y no sea algo fugaz!

Os doy las gracias infinitamente a todos por haber estado ahí y por seguir estando ahí. Cuando suena ese 'Hola, hola' de Pepe se me pone una sonrisa en la boca de oreja a oreja. Obviamente no es la primera vez que os dicen esto, pero me paso el día entero pegado a la radio, desde que empezáis hasta que termináis ya de madrugada. Más que el fútbol o el deporte, ¡me gusta la radio! Mi pasión frustrada.

Perdonad el parrafazo, pero quería explicarme bien y agradeceros todo como se merece.

Un saludo de un buen oyente.

Lorenzo Canete