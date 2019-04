Gracias (Del 11 al 18 de abril)

Soy del Barça desde que tengo uso de razón... Pero saber que Pepe Domingo va a seguir hasta que mi hija pueda cantar conmigo las canciones de Sthil, Navidul... me sabe a ganar la Champions League.





Grande Pepe. Te he seguido toda la vida. Tengo 50 años y no me imagino mi vida sin tu compañía. Me has dado la mejor noticia del año. Enhorabuena por tu renovación!





Desde que os escuché por primera vez no dejo de escucharos… (soy español de las Islas Canarias). A la salida del trabajo a través de la App y por las mañanas en el trabajo desde la web, siempre escucho alguna parte. Ahora saliendo del... Un saludo para todos desde Santiago de Chile.





No sé por qué me siento feliz y es que hace tiempo, mucho tiempo, que esperaba este liderazgo tan merecido como trabajado. Sois grandes, tanto que os daréis cuenta de ello una vez que ya no estéis en antena.

Para mí, que llevo 18 años en Londres, y ya os disfrutaba cuando Cruyff empezaba con el Dream Team. No tenéis una idea de lo que sois para mí. Mi mujer desde hace 3 años, Oya, siendo de Turquía y sin saber castellano en solo 2 años habla, entiende y se ríe cuando os escucha.