Hola.

Muchas gracias a todo el equipo de Tiempo de Juego por existir. Al margen de la información y el entretenimiento, no os imagináis, no, la compañía que hacéis. Gracias a ÉL, ÚNICO, PACO GONZÁLEZ. Y gracias al Maestro, PEPE DOMINGO CASTAÑO, por la mención que hizo de mi novela, ‘Las Aventuras de un Enclenque Inmortal’, al inicio del programa el sábado. No sé cómo agradecerlo.m Bueno, sí. Seguir escuchando, como siempre, Tiempo de Juego. Holaaa, holaaa...

Saludos.