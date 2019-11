Muy buenas.

Mi nombre es Jesús, quiero empezar diciendo que envío esta ‘carta’ por aquí porque para mí es la manera más rápida de comunicarme con ustedes. Me gustaría agradecer todas estas horas que pasáis al otro lado de la radio en la cual es una obligación para ustedes, pero a la vez se os nota que os encanta lo que hacéis y así nos llega seguro a cada persona que os escuchamos.

A unos les hacéis el día del hospital más ameno, a otros le hacéis más llevadera cualquier situación incómoda y a personas como yo, que simplemente estamos trabajando, nos hacéis que el fin de semana se lleve de otra manera mucho más agusto. Me gustaría agradecer a cada uno de ustedes la forma de llevar vuestro trabajo o casi vuestro modo de vida, con la de horas que echáis... pero siempre con tanta energía lo que hace que muchas personas que os escuchamos, como yo, piensen antes de entrar a trabajar que el día será mucho mejor al escucharos a vosotros.

Así que hablad con Tebas para que no haya más parones que nos aburrimos algun@s. Me encantaría conocer algún día a Paco González y Tomás Guasch sin dejar atrás a ninguno de los profesionales que estáis ahí, no solo los fines de semana, sino cada día en El Partidazo que desde hace mucho no faltó nunca a la cita por la noche.

MIL GRACIAAAAS A TODOOOS.