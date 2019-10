Gracias por amenizarme las horas de trabajo que no son pocas. 12 horas de vigilancia nada menos. Me encanta escucharos y volver a mi infancia escuchando la radio del coche de mi abuelo. De nuevo gracias.

Un saludo enorme desde Badajoz.

Buenas noches:

Mi nombre es Rubén Magallón, he estado varias veces en el estudio de COPE escuchando el programa, e incluso le hice una entrevista a Pepe Domingo Castaño cuando aún estaba estudiando la carrera.

Además recuerdo perfectamente el día. Partido de Vuelta de Octavos de final de Champions, Atlético de Madrid - Bayer Leverkusen. Año 2015. La última vez que estuve fue en el día que se jugaba la última jornada de Liga de la pasada temporada. Quizá Evangelio se acuerde, porque llevaba la camiseta del TSG Hoffenheim, que reconoció al instante. Os escribo por varios motivos.

El principal es que como mucha gente os dice, dirá y yo mismo lo hice en su momento, fuisteis los que me inculcasteis el amor por el fútbol. Tardes y tardes de sábados y domingos en mi casa estudiando y/o haciendo proyectos de la universidad con vosotros de fondo.

Llevo exactamente una semana en Dinamarca y no me puedo acordar más de vosotros cada día, porque he conseguido cumplir mi sueño de trabajar en el sector del fútbol y ahora puedo decir alto y claro que formo parte de la dirección deportiva del FC Midtjylland como scout.

Ha sido un camino muy muy muy laborioso con mucho trabajo autónomo por detrás, muchas, muchísimas horas dedicadas al fútbol internacional, muchas temporadas pensando si realmente todo lo que hacía merecía la pena, pero por supuesto que la ha merecido.

Sólo quería escribiros porque todo empezó gracias a vosotros, para daros toda la fuerza para que sigáis haciendo radio de la manera que la hacéis, porque sólo vosotros sabéis transmitir sensaciones y sentimientos.

Y sobre todo, para que cuando hagáis el repaso internacional, sepáis que en Dinamarca hay un loco español trabajando en el que, actualmente, es líder de la liga Danesa. :-P (Obviamente, sintonizaré cope.es todos los días que haya Tiempo de Juego)

Un abrazo, para TODO el equipo, desde casi la parte más alta de Europa.

Rubén Magallón.