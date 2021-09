Críticas (Semana del 2 al 9 de septiembre)

Queridos todos.

Soy un oyente del programa desde tiempos inmemoriales. Lo fui en la anterior cadena y lo soy en la presente. Todavía joven, aunque ya quizá no tanto. Lo primero es lo obvio, os agradezco muchísimo los años que me habéis dado y los que están por venir. A mi Tiempo de Juego me ha hecho más feliz, le ha puesto color y alegría a muchos momentos aburridos. Siempre habéis sido los mejores y no creo que dejéis de serlo.

Dicho eso, que suena casi a tópico de oyente, yo he venido a hacer una crítica. Es curioso, siempre nos movemos para criticar, no para elogiar. O para una mezcla de las dos al menos. Tomadla con cariño, porque desde el cariño se hace.

La crítica podría ser a buena parte del programa, pues muchos pecáis de esto que voy a contar, pero va dirigida fundamentalmente a Pedro Martín. Es muy feo que odiéis el presente, es muy feo que siempre estéis en contra de la innovación, del futuro, de lo nuevo. Ya no me meto en estar todo el día cabreado, algo que no puede ser bueno para el sistema nervioso. Pero quiero resaltar esa necesidad constante de vanagloriar lo antiguo y negar lo nuevo.

El problema, claro, es que envejecemos. Envejecer es no entender a los que vienen detrás, es pensar que los jóvenes no solo son diferentes sino irremediablemente peores. Pedro Martín añora los yelmos y los carretes fotográficos, piensa que todo lo que llegó más tarde de los noventa es bastardo y prescindible.

Pongo dos ejemplos recientes bastante obvios, no son más que dos entre una inmensidad. El primero tiene que ver con el Big Data y la Inteligencia Artificial, algo de lo que os pitorreasteis el otro día durante un partido. Muchas risas y bastante indignación, pero, por encima de todo, muchísimo desconocimiento. Y esto es un problema porque un periodista debe hablar de lo que conoce, no opinar al aire de lo que no tiene ni idea.

Cuando se habla de Monchi se dice que es un gran gurú, que su mirada mueve el mercado, que siempre acierta. Bien, por todos es sabido, y ahí están los reportajes para constatarlo, que el área deportiva del Sevilla tiene un fortísimo equipo de Big Data. Yo supongo que es más fácil hablar de Monchi como de un dios menor en el que habita un pitoniso y no pensar en cuál es su trabajo y qué herramientas usa. El caso es que esas herramientas que usa son las mismas que indignaron a Pedro Martín que, por supuesto, se colocó una vez más en el lado de la carcundia. Poli Rincón también, esa guerra la doy por perdida. La obligación de un periodista es saber esto y hablar de ello, no reírse del tema.

Ni que decir tiene que no son los únicos. El Liverpool ha puesto la estadística como uno de los pilares de construcción de un equipo que ganó la Premier y la Champions, el Brentford ha subido a la Premier con una política deportiva que se basa fundamentalmente en criterios matemáticos, todos los equipos de élite cada vez dan más importancia a las cuestiones que son mensurables. Eso, que es información y debería aparecer en su cadena, se convirtió en el hazmerreír gracias a la opinión enfática de unos cuantos (perdón) ignorantes.

Es normal, ha pasado en otros muchos deportes y lógicamente ha llegado al fútbol también. Si puedes medir el comportamiento de un jugador, si puedes prever cómo irá al choque, cuántas carreras podrá dar, qué velocidad máxima alcanza, cómo se coloca en el campo, cómo va al corte… es bastante lógico pensar que podrás evaluarlo mejor que con un ojeador de barriga cervecera y palillo en la boca.

Esto es de sota, caballo y rey aunque Pedro no lo entienda. Así que voy a hablar un poco del VAR también. Yo sé que lo odia, que considera que es lo peor que ha pasado en la vida. Lo cierto, y eso también es medible, es que ahora se tienen muchos menos fallos que antes. Podrá decir que sigue habiendo fallos, y es cierto, pero le será difícil asegurar que ahora hay más fallos. Solo hay que ver cómo se pitaban antes los fueras de juego, casi al tuntún.

Lo que venía a decir en este caso es que hay que estar al plato o a las tajadas, que decía mi abuelo. Hay varios casos en esta Liga en los que el árbitro falló de forma grosera y el VAR, por reglamento, no podía entrar. En todos esos casos, todos sin excepción, lo primero que hizo nuestro iracundo periodista es quejarse amargamente… del VAR. Porque no podía entrar. Cualquier cosa menos criticar a un árbitro, en eso comparte categoría con el histriónico e insoportable Fouto. Pues mire, no, si en una jugada falla el árbitro (por ceguera o, peor todavía, por exceso de imaginación) la culpa es del árbitro, nunca del VAR, por más que Pedro Martín haya decidido que es lo que hay que combatir.

Miren, yo sé que entender lo nuevo es difícil porque nos hacemos mayores. Lo que escuchan las siguientes generaciones nos parece ruido, creemos que nuestro tiempo fue el mejor, que fuimos los más ocurrentes, los más felices, los más innovadores. Es mentira, las siguientes generaciones han seguido aportando cosas valiosas, inventando, creando y, sí, tratando de mejorar nuestros estropicios, intentando hacer las cosas mejor de lo que jamás las hicimos nosotros, buscando más eficiencia y más justicia. El problema no son todas esas cosas, sino que somos incapaces de entenderlas y, como no las comprendemos, las descartamos sin pensar. El problema no es el Big Data o el VAR, el problema somos nosotros.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Un fortísimo abrazo y a seguir bien.