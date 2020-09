Críticas (Semana del 14 al 20 de septiembre)

¡Hola, hola!

Estoy escribiendo este email mientras escucho en el podcast el partido del domingo Alavés - Betis y la carrera de Fórmula 1 en Italia. Solo quería comentar que me siento muy orgulloso, como granadino, de que haya un paisano narrando la Fórmula 1 para la Cadena COPE. Es la única explicación ante la ‘malafollá’ de Carlos Miquel narrando y opinando sobre el accidente en el que se vio envuelto Carlos Sainz. Esa superioridad, chulería y prepotencia debe hacérsela mirar. Y no es la primera vez que pasa y no será la última. Por mucho menos a Jorge Hevia le metieron un puro en la antigua casa. De verdad, si el señor Miquel lee esto debe de ponerse el podcast y escucharse cómo trata a Charly Barazal, un santo por no responder.

Dicho esto, viva Graná!

Antonio, de Motril.

Saludos desde A Coruña a todo el equipo de Tiempo de Juego. Es la segunda carta que escribo en unos pocos meses tras 20 años escuchándoles, primero en la Cadena Ser y después en la Cadena COPE. Lo hago totalmente indignado con lo que considero un ejercicio impresionante de hipocresía y maldad.

Soy aficionado del Deportivo, pero en esta carta no hablaré de fútbol. Es lo menos importante. Lo que está en la cima de mi escala de prioridades, en una situación como la que vivimos actualmente, es la salud de mis allegados y la mía propia. Durante el confinamiento realizaron una serie de programas de concienciación sobre la COVID-19, aunque bajo mi punto de vista cometieran algunos acercamientos peligrosos a la línea editorial más rancia de la cadena. De todas maneras, mi valoración sobre esos programas fue realmente buena. Los consideré y considero incluso como servicio público.

Por esa razón, me parece indignante el cambio de tornas que han protagonizado una vez explotado el ‘Caso Fuenlabrada’. Como indiqué antes, no hablaré de fútbol.

Da la sensación de que, una vez terminada la fase más ‘grave’ de la pandemia, se ha olvidado lo ocurrido. Lo que ha ocurrido, objetivamente, es lo siguiente: A LA CIUDAD DE A CORUÑA HAN MANDADO UN AVIÓN CON VARIOS POSITIVOS EN COVID-19. No sé quién lo ha hecho, solo lo que ha pasado. Y también ha pasado esto: A 13 DE SEPTIEMBRE, DOS MESES DESPUÉS DE LO OCURRIDO, SIGUE SIN HABER CULPABLES.

El mismo Tiempo de Juego (y Cadena COPE, en definitiva) que realizó aquellos programas de concienciación desapareció. Parecía que, terminado el confinamiento, todo volvía a la ‘normalidad’. Con sus intereses y amistades que proteger. Desde su cadena le han dedicado muchas palabras de ánimo a la expedición del Fuenlabrada, como es lógico, pero no han pronunciado ni una sobre la ciudad de A Coruña, otra de las víctimas de una NEGLIGENCIA SANITARIA en toda regla. Al contrario. Se ha intentado dejar a la ciudad y a sus órganos de gobierno como ultras a costa de defender a unos pocos.

Para empezar, a la alcaldesa Inés Rey, cuya misión es proteger los intereses de la ciudad, no ‘salvar al Dépor’ ni demás. Desde su cadena, muchas voces han intentado dejar a esta mujer como una ultra.

Desde su cadena también se ha manchado la imagen de un profesional de los pies a la cabeza como es ÁLEX BERGANTIÑOS. No han tenido pudor en publicar un audio de WhatsApp con cero contenido delictivo (no lo digo yo, lo dice una jueza) que ha dañado su reputación a nivel nacional. Bergantiños, como consecuencia, FUE DETENIDO EN PLENA CALLE DELANTE DE SUS HIJOS por unos policías que viajaron de Madrid a A Coruña en tiempo récord. Cuando fue absuelto, la diferencia de tratamiento informativo que le dieron fue bochornosa. Cuando Bergantiños denunció a estos policías por detención ilegal, amparado por varios sindicatos de la mencionada Policía, igual. Y, a día de hoy, todavía no se han disculpado públicamente por esta lamentable utilización de su gran altavoz mediático.

Quería dejar de escucharles, pero no he sido capaz. De hecho, lo estoy haciendo según escribo este correo. Son demasiados años. He decidido aplicar la filosofía del ‘perdono, pero no olvido’, pero no podía quedarme callado. Ustedes han sido cómplices del burreo a una ciudad de cientos de miles de habitantes, que ha quedado a la altura del betún a nivel nacional sin tener culpa de nada. Ustedes son responsables, y ya que es lo único que les debe de importar, créanme que les afectará en el próximo EGM. No pasará nada porque es A Coruña, no Madrid o Barcelona, pero ahí estará. Espero que cuando ocurra no se pregunten el porqué.

Solo pido una cosa: que, como mínimo, esto les quede en la conciencia. Han dañado a una ciudad y a un hombre intachable en todos los sentidos. A Coruña estará en una esquinita del país, pero eso no les da motivo para hacer lo que nos han hecho.

Un saludo.