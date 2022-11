Críticas (Semana del 28 de octubre al 4 de noviembre)

Qué poco dura la alegría en la casa del pobre. Estamos en la peña de amigos aquí en Zaragoza y hablábamos del Sr. Rincón. Este señor es un insulto a la inteligencia futbolística. Parece mentira que haya sido futbolista profesional. Los comentarios de otros como Sanchís, Albelda, Liaño…aportan información, opinión, experiencia…

Si lo tenéis como bufón tampoco lo entendemos porque gracia no tiene ninguna. Además, mete unas patadas al diccionario que los de la RAE estarán contentos. En fin, una pena. Llevo siguiendo a vuestro equipo desde la SER y este caballero chirría. De hecho, cuando no ha estado por alguna razón la retransmisión es más amena, con menos interrupciones y comentarios más acertados y coherentes. En el mismo partido dice una cosa y la contraria 3 veces por tiempo. Esperamos no tener que soportarlo mucho más.