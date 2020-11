Críticas (Semana del 31 de octubre al 7 de noviembre

Hola:

Yo os escuchaba en la Cadena SER y cuando ocurrió todo lo que ocurrió, decidí como muchas otras personas cambiarnos (en los deportes) a la COPE.

Entiendo que trabajáis en un medio que por decirlo suavemente, tiende un poco hacía la derecha y puedo entender que en algunos momentos hayáis sacado punta a determinadas cosas del actual Gobierno. Pero ya empieza a cansar.

La gracia de hoy de los "expertos" del Gobierno de Tomás Guash, para muchos (mu-chisimos) de nosotros no ha tenido ninguna gracia. Pero si queréis hacer gracias como esa, también podéis hacerla de las declaraciones de Isabel Diaz Ayuso, a la pregunta de dónde saldrían los médicos para el nuevo hospital, y como contestó ella que esa no era una pregunta para una Presidenta de la Comunidad de Madrid. Por si os preguntáis quien hizo la pregunta, fue una periodista de Telemadrid.

Así que si no os metéis tanto con unos como con otros, os pido que os dediqueis a los deportes, Poligramas, La Primera Hora (cuando se puede) ... que es para lo que os escuchamos.

Un saludo.

Buenas tardes.

Ayer me llevé mi primera gran decepción con Paco González. Paco ha sido de siempre algo parecido a mi director espiritual, mi guía, alguien con una lógica que yo comparto hasta el extremo de considerarlo mi ídolo, y yo ser su fan número uno.

Lo seguiré adónde él vaya. Pero tengo que criticar lo de ayer. No se puede justificar que alguien no lleve mascarilla por la calle porque esté comiendo pistachos, lo mismo que sí está fumando. Me parece esperpéntico. Todos obligados a llevar mascarilla por lo que está cayendo, a no ser que estés fumando o comiendo pistachos. Lo justificaba diciendo que es imposible comer pistachos sin mascarilla. Claro, ni comer pipas, ni hacer pompas con el chicle, ni usar palillos de dientes..... En fin, que me llevé una gran decepción. Pero sigo siendo el mismo fan, y él mi ídolo.

Saludos

Buenas tardes:

Os aseguro que os amo, soy vuestro mayor fan, os estoy escuchando en todo momento. Pero, por favor, ¡Mejorad esta aplicación!.

No es normal que si estoy escuchando y quiero escuchar Tiempo de Juego Asturias o las noticias deportivas de Asturias cambien a las noticias de COPE Madrid cuando les de la gana. Por ejemplo, suelo hacer deporte a partir de las 15:00, luego apago la radio y salgo muy contento con mi móvil en la mochila y mis auriculares a escuchar los deportes y a partir de las 15:25 a Carlos Llamas. Obviamente sintonizo radio Asturias, porque lo que pase en Madrid me da absolutamente igual. Pues bien, no sabéis la rabia que da estar andando en bici, corriendo o similar pensando que estás escuchando COPE Asturias y ver que en realidad no, lo que me supone pararme, perder el ritmo y volver a sintonizar Asturias. Lo mismo me pasa cuando se están acercando las 16:00, y si eres deportista da muuuuuucha rabia tener que parar y perder el ritmo por cosas ajenas a ti ��.

Todo esto sin mencionar que se traba y para mucho.

Perdón por la chapa, enhorabuena por el Ondas (aunque os mereciáis un Oscar por lo que hicisteis durante el confinamiento) y gracias por hacerme feliz cada vez que os escucho, tengo un trastorno alimenticio que me llevó a la depresión y escucharos hace que quiera seguir luchando y viviendo.

Un saludu desde Ribadesella ��

Lo primero, felicidades por el Premio Ondas.

Segundo: no soporto al narrador de los partidos en los que juega el Barcelona.

Tanto "Busi" ,tanto Leo,Leo,Leo.

Es una narración parcial e interesada y de alguna manera despreciativa respecto a los rivales.

¿Por qué lo consienten?

Hola,

Vaya por delante que soy oyente vuestro desde hace 30 años. Por eso mismo estoy bastante indignado por el Tertulión de anoche. Es entendible que el 80% de la tertulia sea sobre el Clásico y que haya bloques del Atlético, Sevilla y Valencia, pero que no hubiera ni una sola mención sobre la Real Sociedad, no se como digerirlo.

No encuentro ni una sola excusa para defender que nadie pronunciase las palabras Real y Sociedad. Y la verdad, veo a Juanma Castaño muy incómodo cada vez que tiene que hablar o pronunciarse mas de 20 segundos sobre la Real, bien en la radio y sobre todo en la tele. Creo que el afán de las audiencias puede con él y está claro que es lo que vende en este país. Dicho esto seguiré escuchando vuestros programas, pero anoche dormí con el morro torcido.

Un saludo.