Críticas (Semana del 7 al 14 de octubre)

Estimados todos, especialmente Hevia, el más probable lector de estas líneas. Espero no demasiadas líneas, pero nunca se sabe.

Hace unos meses Manolo Lama intentó popularizar el término 'kundera' para hablar de lo que ahora llaman 'panenkitas' y antes llamaban 'parabólicos'. Lo considero erróneo, pues la turra de estos últimos tiene que ver con su amor por la segunda división kosovar y la última perla de la selección guatemalteca y no tanto por su estilo literario complejo. Un 'kundera' sería algo más propio de la prensa, esa gente que embellece sus textos, o eso creen, a golpe de subordinada. Quizá lo más parecido en la radio sería el gran Pepe Domingo Castaño.

De todos modos, a lo que iba. Hablo de Kundera porque hoy se ha dado el Nobel de Literatura y a mí me gusta mucho Kundera que, un año más, ha sido despreciado por la academia sueca. Pensando en su obra más conocida, 'La insoportable levedad del ser' se me ha venido a la cabeza uno de sus comentaristas y el esperpento hecho en el Real Madrid-Shakhtar. La insoportable pesadez del Poli no es una obra de ficción, es una condena para los radioyentes.

No puede ser que un pretendido comentarista se pase 90 minutos siendo pesadísimo y asegurando todo lo contrario a lo que los demás estábamos viendo. Una y otra y otra vez. Que si el Real Madrid fatal, que si el Real Madrid horroroso, que a él no le gusta, que qué mal, que qué horror. Tiró el Real Madrid tropecientas veces, ganó el partido con cierta suficiencia. Eso es la verdad, lo que vio Poli fue 'Viernes 13'. Tuve que apagar la radio y ya me duele, porque soy oyente de este equipo desde que tenía 5 años hasta ahora, que friso en los 40 (ves, yo sería kunderita, utilizo el verbo frisar).

Soy del Real Madrid y no entiendo por qué se permite a un comentarista ser tan plomo todo el rato, tan negativo y pesimista. Y sé que lleva un millón de años con vosotros, nunca ha sido santo de mi devoción, pero de un tiempo a esta parte ya no puedo soportarlo. Nunca jamás aporta algo valioso en sus comentarios, no da una apreciación que no sepamos que va a hacer desde hace, por lo menos, 15 años. Y me cuesta imaginar que en una retransmisión del Barcelona se pudiesen permitir 70 minutos de algo tan cansino.

Tiene mala solución, lo sé. Estoy convencido que ese señor, que jugó dos ratos mal contados en el Real Madrid, es una buenísima persona, así lo entiendo por el cariño que desplegáis en antena. Aunque me carga también en otros encuentros, no voy a mentir, lo veo menos pesado cuando no habla del Real Madrid. Quizá porque le importa menos, no lo sé. Quizá porque me importa menos a mí, puede ser. Pero lo que sí sé es que en cada partido que Poli Rincón repita tres o cuatro veces el apocalipsis no voy a tener más remedio que buscar otra cadena en TuneIn y escuchar a otros. Otros que me gustarán menos, pero no conseguirán cabrearme.

Un placer como siempre, si no fuese por estas cosas...