Críticas (Semana del 7 al 14 de octubre)

Buenas tardes,

Antes de nada quiero felicitaros por todos estos años de radio enorme en los que os llevo escuchando a todo el equipo de Deportes. Hoy quiero, en cambio, haceros saber mi incomodidad, de nuevo, una vez más, con este compañero vuestro llamado Isaac Fouto. Ayer tuve que apagar la radio cuando ya vi que los chillidos y comentarios desagradables hacia otros compañeros no iban a cesar.

Ya son muchas veces que lo hace. No creo que lo tengais guionizado. Tenéis mucha mas clase como para hacer eso. Pero los que trabajamos al día siguiente y como yo nos quedamos dormidos escuchando vuestro programa no aguantamos al señor Isaac Fouto. Estoy seguro de que somos más los que opinamos lo mismo.

Los gritos, el tono sobrado y faltòn, la soberbia con la que habla y descalifica sobra en vuestro programa... Queremos oir el comentario sereno de Paco, Miguel o Roberto o Tomás. Sin crisparnos los nervios cada vez que interviene el caballero Fouto. Por favor tomad medidas con él. Es muy cansino, aburrido y hasta violento. Estoy harto de sus gritos y lenguaje violento de madrugada.

Un oyente que os aprecia y respeta desde hace muchos años.

Luis

Buenas noches,

Llevo siguiendo el programa desde hace años, de hecho podría decirse que soy un fiel seguidor. Cuando interviene Fouto con calma suele ser bastante interesante, pero cuando lo hace alterado es imposible escuchar la radio. Llega a ser un poco lamentable (el programa), se genera mucha tensión y es una falta de respeto para el oyente.

Muchas gracias y un saludo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Querido Paco,

Hoy, definitivamente, me habéis perdido como seguidor de El Partidazo de COPE. Ya me suele poner de mal humor que hablen muchos tertulianos a la vez, con lo que resulta imposible entender lo que dicen. Pero Fouto me saca totalmente de quicio. Es un maleducado, insultando siempre y tratando con desprecio a sus compañeros. Es un prepotente. Siempre tiene razón, según él, y los demás son -somos- unos indocumentados o incultos al opinar en contra de lo que él considera la "verdad verdadera".

Las normas están para respetarlas. Si en un momento dado, "un comité de expertos", con el que puede que seamos muchos los que no estemos de acuerdo, realiza cambios que no todos los árbitros incorporan a sus razonamientos cuando ejecutan sus decisiones, ¿podemos opinar que no existe unanimidad en el colectivo arbitral y que cada uno piensa y decide según le parece sin ser insultados por un maleducado por no estar de acuerdo con él y con el trencilla que se ha equivocado hoy?.

Bochornoso espectáculo en un programa que me encantaba y que llevo siguiendo desde que estábais en la Cadena SER. Cuando D. Isaac insulta a sus compañeros discrepantes, no les deja expresar su opinión y poco menos que les llama analfabetos por no aceptar su lección magistral sobre el tema, concluyo que a mí, desde luego, no me va a volver a insultar.

Un cordial saludo,

Emilio Aparicio.

Buenas noches,

Por favor, a ver si podéis poner remedio a las faltas de respeto y educación que practica el señor Isaac Fouto (bueno, por llamarle señor). No tiene respeto ni por la audiencia ni por sus propios compañeros. Es inaceptable el comportamiento de este señor faltando a la audiencia, diciendo que no tenemos ni idea ninguno de nosotros. ¿Él que sabe de las miles de personas que estamos escuchando el programa?. Y con esas voces desorbitadas y creyendo que está en posesión de la verdad siempre.

No he escuchado nunca en los 48 años de vida que tengo a nadie tan prepotente y mal educado como ese señor. De verdad que si no se pone remedio vais a perder muchos oyentes y yo entre ellos. Es insoportable.