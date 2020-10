Críticas (Semana del 24 al 31 de octubre)

Hola,

Os mando esto porque no encuentro el mail de El Partidazo... quizás se lo podéis hacer llegar a Juanma. Gracias de antemano.

He escuchado el Podcast de ayer del programa El Partidazo. Juanma habló de la crónica de Sostres de ABC. Ante ese artículo, Juanma lo calificó de “bastante desafortunado” (literal) y opinó que bastante flojo había atizado Griezmann al artículo (bastante más fuerte que Juanma, por cierto).

No seré yo quien diga lo que Juanma tiene que decir o pensar, faltaría más, pero si eché de menos algo más de contundencia ante una lacra como es el racismo que tanto daño sigue causando a esta sociedad.

Sin embargo, hay algo peor. Y es la intervención de Juan Bustos que, preguntado por Juanma, dijo, también literalmente, lo siguiente: “En fin, cosas de Salvador”.

Si Juanma considera que demasiado flojo estuvo Griezmann, ¿qué opina de Sostres? ¿O de Bustos?

Como oyente he llegado a aceptar puyas políticas y comentarios ideológicos sutiles (siempre en la misma dirección, por cierto) porque pueden entrar dentro de chascarrillos y bromas o porque forman parte de la idiosincracia de las personas que aparecen en el programa, por mucho que yo no comparta esa ideología política. Pero me preocupa francamente que ante una “crónica“ racista de solemnidad como la de Sostres se mostraran comentarios tan laxos y casi complacientes. Duele ver a veces un doble rasero tan grande, y quiero pensar que fue despiste o sorpresa momentánea ante semejantes palabras, ya que por menos se ha dado cera (muchas veces con razón) a otros personajes.

No tengo por racista a nadie de los que me hacen disfrutar en antena, pero me gustaría invitar a una pequeña reflexión, la de que no todo vale, y la de que, aunque sea gente cercana o a la que queráis (léase Sostres o Bustos) no banalicéis el racismo como creo que hicisteis ayer.

Disculpad que me meta donde no me llaman, pero a veces hay temas que a uno le tocan la piel y me entra esta necesidad.

Gracias y un saludo. Nacho.

Hola:Estoy escuchando el partido de Ucrania-España, pero soy oyente por años de vuestras transmisiones de fútbol.Es para felicitar a los componentes de Tiempo de Juego .

Eso sí, el nivel de los participantes es bastante dispar,

Los mejores, Cañizares y Maldini, de lejos, gente seria ( que no carecen de sentido del humor) que habla con conocimiento y argumentos y son bastante objetivos con lo que ocurre en los partidos.

Otra cosa es Poli Rincón, a pesar de haber sido jugador dice muchas tonterías, tiene argumento para una cosa y la contraria, es muy subjetivo y suelta a menudo ocurrencias sin mucho sentido, otro nivel, supongo que en estos tiempos, da el toque “entrañable”, que a mí, la verdad, me sobra.

Si no es por esto, no me explico su presencia en el panel, desentona bastante.

Lama es muy bueno, pero se le ve de lejos el madridismo.

Para los que no somos del Madrid se hace un poco pesado, preferiría que fuera un poco más neutral.El resto, bien.Sólo me sobra Rincón…Un saludo.