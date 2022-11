Críticas (Semana del 18 al 25 de noviembre)

Buenas noches.

A ver cómo puedo comenzar, porque quiero daros las gracias de la mejor manera, y también tengo una pequeña queja. Por lo segundo, es que prefiero evitar hacerlo en una red social.

Me presento, pero no para promocionarme, me explico. Me llamo Igor, y os escucho desde principios de los 90, cuando tenía 12 años. Desde siempre, la radio me hizo tanta compañía, que en su día estudié sonido, y me tocó hacer prácticas en RNE. Ahora, me dedico a otra cosa que me hace más feliz.

Bien. Hoy escribí una pequeña queja en abierto, en Twitter, y al poco rato, la eliminé. Prefiero escribiros, aquí, en tono de sugerencia. Me gustaría no tener que escuchar ciertas frases, que suelen venir de Manolo Lama, cuya trayectoria respeto.

Que si un equipo es una defensa de madres.

Que este equipo está hecho una braga.

No es que sea un aluvión de ellas, ni nada por el estilo. Y no pienso que haya que coger todo con pinzas. Pero, se repiten con cierta frecuencia, y chirrían. A mí, me lo parece. Os lo digo, como también os animo a que sigáis como siempre.

Un saludo.

Igor