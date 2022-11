Críticas (Semana del 4 al 11 de noviembre)

Buenas tardes.

Soy oyente de Tiempo de Juego desde hace muchos años, desde que estabais en la otra emisora, y ahora en COPE. Me gusta el equipo (unos más que otros) y cómo hacéis el programa, entretenido y con seriedad a la vez. Pero en lo referente a Vinicius estoy en total desacuerdo con casi todos vosotros.

A Vinicius, desde que llegó, le han dado palos por todos lados, palos físicos (empezaron mordiéndole la cabeza) y burlas y chascarrillos, a cada cual más crueles y desagradables. A día de hoy, ha crecido como jugador y ahora es determinante, lo que asusta a los rivales, que se emplean a fondo para pararlo. Y ahí voy, le dan de todos los colores: patadas, codazos, manotazos, agarrones, empujones, le amenazan, como ayer reconoció Baillu, etc, etc. Y no entro en los insultos que recibe desde la grada, que eso ya es otro tema, y todos los jugadores reciben insultos, sobre todo fuera de casa. Pero eso ya es educación. Como dice Sampaoli, estamos en un mal momento.

Volviendo al campo, los árbitros no sancionan ni el 10% de lo que le hacen a Vinicius. Y los defensas se crecen y van a por él. Y encima que los árbitros no aplican el reglamento, tenemos que escucharos que si se tira (alguna vez si, como todos), que si provoca, que si tiene que ser más listo, que si tal y que si tal. Y los contrarios encantados, a por él. No se trata de proteger, se trata de sancionar lo sancionable, y criticar un poquito más a los ‘leñeros’ que se van de rositas. Y cuando lo veis, como ayer, lo decís con la boca muy pequeñita.

Bueno ya he dicho lo que tenía que decir. Sigo siendo oyente fiel y supongo que seguiré. Nadie es perfecto.

Gracias por la atención prestada.

Un afectuoso saludo.

Buenas tardes, aprovecho para saludaros y daros las gracias a todos. Soy fiel oyente desde que tengo uso de razón, me habéis acompañado durante toda mi vida y eso me pone en deuda con vosotros, gracias. Como en toda relación hay momentos más cercanos y otros de alejamiento, pero el cariño, agradecimiento y buenos ratos de calor en noches frías nunca desaparecerán.

Me gustaría decir algunas cosas sobre la Selección y el ambiente que siento en vuestro programa cada vez que juega (durante esta etapa de Luis Enrique). La falta de optimismo e ilusión es muy palpable durante las retransmisiones y análisis, justo en unos momentos sociales en los que más falta hace. Y no os pido que engañéis o mintáis. yo, y como yo, mucha gente, le tiene fe e ilusión a este equipo. No es mentir, es saber ver, siendo conscientes de lo que hay y no hay. No todos estamos hartos del estilo, a algunos nos encanta presentarnos ante selecciones mucho mejores e imponer el estilo de partido, ver sacar la pelota desde el portero, haciendo malabares por el área para intentar salir jugando al fútbol. No todos estamos empachados y colmados, tenemos ilusión y ganas. Y no me veo representado en las retransmisiones, y me consta que somos muchos. Nos gustan los chavales, sin grandes nombres, pero con mucha calidad y ganas. Nos gustan los chicos que están en otras Ligas labrándose un nombre, y los vemos en las parabólicas, vemos como extranjeros los animan y aquí ni los conocen. Por favor... que llevamos a los 2 últimos chicos maravilla del mundo y no hay quien saque pecho, al contrario, hay duda y escepticismo a borbotones en cada micro que los comentan. Nos cuesta, claro que nos cuesta, si le cuesta a las que tienen los mejores nombres. España ahora mismo no está ni entre las 5 o 6 mejores selecciones...y ahí están, llegando a semis y eliminadas mereciendo pasar, jugando finales...

Creo que merecen crédito, y lo más importante: creo que muchos merecemos ilusión y optimismo. Porque hay...para quien quiera ver. Y muchos lo vemos. Hay gente muy intoxicada con quién y cómo en la Selección (permítanme decir que la mayoría con un mismo color de club), pero otros estamos limpios y con ganas. No ganaremos el Mundial seguro, y lo mismo nos la pegamos en grupos que todo puede pasar en este fútbol tan bonito y cada vez más igualado. Pero lo que vivas con ilusión y optimismo, eso que has vivido.

Saludos y un abrazo a tod@s.

Curro

Buenas tardes.

Fiel oyente de su programa, desde que tengo memoria al menos. 20 años tranquilamente, escuchando siempre a Paco y Pepe, y después de tanto tiempo me da pena empezar a apagar la radio por los comentaristas forofos especialmente de Real Madrid y Barcelona. Como oyente de ninguno de estos equipos con sus decisiones de comentaristas en Tiempo de Juego y en El Tertulión, es terrible cómo acaban por agotar al que no es seguidor de los monstruos… Supongo que os resultará ridículo, cuando vuestro éxito avala el formato, y todo lo que hacéis, pero mi recuerdo es de un programa para todos y que desde hace un tiempo no dejo de sentir rechazo al no ser fiel seguidor de uno de los únicos dos…

Una pena, seguiré escuchando porque Paco y Pepe son mucho Paco y Pepe… ojalá volver a sentir que no hay que ser un ultra para disfrutar y hacer la mejor retransmisión.

Abrazo grande

Mikel Valdivieso